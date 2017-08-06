СМИ: "Спартак" предложит за Луана 22 миллиона евро

Нападающий "Гремиу" Луан в ближайшее время может стать игроком "Спартака". Как утверждает Band RS, за форварда красно-белые предложат 22 миллиона евро.

24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.

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