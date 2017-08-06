СМИ: "Спартак" предложит за Луана 22 миллиона евро

Нападающий "Гремиу" Луан в ближайшее время может стать игроком "Спартака". Как утверждает Band RS, за форварда красно-белые предложат 22 миллиона евро.
24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.
Олимпийский чемпион из фавел. "Спартак" нашел замену Промесу?
funyaka
А Мамману во скок? Или Дриусси?))) давно уже в Россию за х2 деньгу едут:)
19:58 6 августа
Очень плохой мальчик
Бред.Трансфермаркет оценивает его в 12 млн.евро.
19:36 6 августа
dominels.ru
Спартак 22 миллиона??? Atley от жадности лопнет...не смешите...
19:23 6 августа
marksan
Ещё один набор идиотов! Теперь хохол из Львова!
19:21 6 августа
Observer2016
Ну, хватит уже пиарить сделку, которой не будет.
19:08 6 августа