18:54 6 августа | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" предложит за Луана 22 миллиона евро

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Нападающий "Гремиу" Луан в ближайшее время может стать игроком "Спартака". Как утверждает Band RS, за форварда красно-белые предложат 22 миллиона евро.

24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.

Олимпийский чемпион из фавел. "Спартак" нашел замену Промесу?

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КОММЕНТАРИИ (5)
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funyaka

А Мамману во скок? Или Дриусси?))) давно уже в Россию за х2 деньгу едут:)

19:58 6 августа

Очень плохой мальчик

Бред.Трансфермаркет оценивает его в 12 млн.евро.

19:36 6 августа

dominels.ru

Спартак 22 миллиона??? Atley от жадности лопнет...не смешите...

19:23 6 августа

marksan

Ещё один набор идиотов! Теперь хохол из Львова!

19:21 6 августа

Observer2016

Ну, хватит уже пиарить сделку, которой не будет.

19:08 6 августа