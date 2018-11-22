Премьер-лига выступила с заявлением о матче "Енисей" - "Ахмат". Она против игры в манеже

Российская премьер-лига выступила с заявлением касательно проведения матча 16-го тура чемпионата России "Енисей" – "Ахмат" в крытом манеже Красноярска. Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о допуске в виде исключения манежа "Футбол-Арена Енисей" к проведению этой встречи.

Заявление премьер-лиги:

"Российская футбольная премьер-лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания Бюро, – отмечается в сообщении. – Считаем, что Регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему Техническому Регламенту премьер-лиги, требованиям Основного вещателя и принципиальному решению Общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд.

Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу".

Матч "Енисей" – "Ахмат" состоится в субботу, 1 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени. По прогнозу погоды в этот день в Красноярске ожидается температура воздуха минус 22 градуса.