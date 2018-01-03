Полузащитник "Зенита-2" может перейти в бельгийский клуб

Как стало известно "СЭ", полузащитником "Зенита-2" Владиславом Сиротовым интересуются бельгийские "Стандард" и "Антверпен". Летом у футболиста заканчивается контракт с сине-бело-голубыми, поэтому оба клуба хотели бы заполучить его бесплатно. Однако при переходе Сиротова из "Шинника" петербуржцы заплатили за него 5 миллионов рублей и сейчас не готовы отпустить игрока бесплатно.

– Интерес со стороны клубов РФПЛ и нескольких команд из Европы – действительно есть, - сказал Сиротов. – Однако сейчас права на меня принадлежат "Зениту", в контракте прописана определенная сумма отступных. В данный момент я игрок петербургского клуба, а дальнейшее будет зависеть от решения руководства. (Сергей ЯРЕМЕНКО)