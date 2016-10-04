Почему не вышла программа "Свисток" о матче "Зенит" – "Спартак"?

Продюсер футбольных каналов "Матч ТВ" Сергей Акулинин прояснил причины невыхода сегодня программы "Свисток". Передача должна была выйти в эфир в 19.00 по московскому времени на телеканале "Наш футбол", но этого не произошло. В студии должен был появиться заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина.

– Произошло это по причине болезни ведущего Владислава Батурина, – говорит Акулинин. – Технологический цикл производства программы заключается в том, что записывается она днем – в зависимости от того, в какое время эксперт от судейского корпуса может приехать. Говорю это к тому, чтобы у телезрителей не сложилось ошибочного мнения – мол, Батурин заболел, а вы до семи вечера не могли найти ему замену. Программа пишется днем, а выходит в записи.

– Не смогли найти замену ведущему?

– Мы отчаянно пытались спасти ситуацию, но быстро замену ведущему найти не удалось. Программа уже 10 лет в эфире, и за все время не было ни одного случая, чтобы нас каким-то образом бойкотировали. "Свисток" всегда являлся площадкой судейского сообщества. И во вторник эксперт должен был донести официальную позицию. Но из-за технологического срыва мы остались без эксперта – в тот момент, когда он мог приехать в "Останкино", запись провести было нельзя из-за отсутствия ведущего.

– Планируется ли выход в эфир программы именно по матчу "Зенит" – "Спартак"?

– Да. На следующей неделе перерыв в чемпионате на матч сборных. "Свисток" в ближайший вторник не планировался, но думаю, мы, если с Владом будет все хорошо, сделаем специальный выпуск по этому матчу. (Сергей ЕГОРОВ)