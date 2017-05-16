Петраков продлит контракт с "Томью"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков договорился с руководством клуба о продлении контракта. Специалист принял команду в апреле 2016 года. В текущем сезоне команда занимает последнее место в чемпионате России и досрочно оформила вылет. По словам самого Петракова, соглашение еще не было подписано из-за занятости губернатора Томской области и президента "Томи" Сергея Жвачкина.

- Была встреча с руководством клуба, мы договорились о продлении контракта. Сейчас документы подписывать не стали, потому что и у нас игры, и Сергей Анатольевич Жвачкин занят. 10 июня команда собирается после отпуска, думаю, числа 12-го все подпишем. Мы не обговаривали срок контракта, но он не будет на год. Оптимальный срок, по-моему, два года.

У него есть большое желание, чтобы я уделил внимание детской школе, у него много задумок по развитию футбольной школы. Скорее всего, буду как куратор у них, помогать им по развитию, программам. Но для этого тоже надо подобрать состав, потому что меня многое не устраивает, например как работают тренеры, хоть и не все, нужен грамотный методист. После отпуска будем обсуждать все это.