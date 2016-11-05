Павел Врба: "Игра против "Локомотива" для "Анжи" закончилась на пятой минуте"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после игры 13-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:4) отметил, что хозяева поля заслуженно победили. Также специалист подчеркнул, что полузащитник Бернард Бериша остался в запасе из-за лимита на легионеров.

– Игра закончилась на пятой минуте, когда мы уступали 0:2, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Врба. – Почему Бериша остался в запасе? Исходя из лимита на легионеров мы встали перед выбором. Долго решали, в итоге сделали ставку на Габриэля Обертана. Мы пытались что-то изменить, во втором тайме усилили атакующую линию, Но ничего не вышло, хозяева одержали заслуженную победу.

Трансляция матча "Локомотив" – "Анжи"