20:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Игра против "Локомотива" для "Анжи" закончилась на пятой минуте"

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Главный тренер "Анжи" Павел Врба после игры 13-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:4) отметил, что хозяева поля заслуженно победили. Также специалист подчеркнул, что полузащитник Бернард Бериша остался в запасе из-за лимита на легионеров.

– Игра закончилась на пятой минуте, когда мы уступали 0:2, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Врба. – Почему Бериша остался в запасе? Исходя из лимита на легионеров мы встали перед выбором. Долго решали, в итоге сделали ставку на Габриэля Обертана. Мы пытались что-то изменить, во втором тайме усилили атакующую линию, Но ничего не вышло, хозяева одержали заслуженную победу.

Трансляция матча "Локомотив" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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