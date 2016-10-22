Павел Врба: "Анжи" приехал в Томск, чтобы вернуть потерянные дома очки"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба перед игрой 11-го тура чемпионата России против "Томи" отметил, что погодные условия не влияют на настрой команды. Кроме того, специалист подчеркнул, что хозяева поля будут играть в атакующий футбол.

– От соперника ждем атакующего футбола, потому что у них непростая ситуация в турнирной таблице, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Врба. – Мы же приехали сюда, чтобы набрать те очки, которые потеряли в домашних играх. Погодные условия не играют роли. Футболисты хорошо подготовлены и не обратят на погоду внимания.

Трансляция матча "Томь" - "Анжи"