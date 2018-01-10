Паулу Барбоза: "Думаю, Эдер останется в "Локомотиве" до конца чемпионата"

Известный агент Паулу Барбоза не верит в то, что нападающий Эдер зимой покинет "Локомотив". По его словам, если арендное соглашение рассчитано до конца сезона, значит, его надо выполнять.

– Что в Португалии сейчас говорят об Эдере? Он покинет "Локомотив" этой зимой?

– У меня нет такой информации. Это внутреннее дело "Лилля" и "Локомотива". Но это выглядит довольно странным. Если игрок подписал арендное соглашение до конца сезона, значит, надо этот контракт выполнять. Эдер играет в "Локо" и, думаю, останется там до конца чемпионата. Считаю, во второй части сезона он себя лучше проявит.

– Почему?

– Период адаптации прошел. В марте климатические условия намного лучше. На мой взгляд, португалец принесет пользу "Локомотиву" в решающей части сезона.

И вообще, это неразумно сейчас его отпускать назад в "Лилль". Почему надо что-то менять, если французы перехотели? Это просто нелогично. Не верю, что Эдер покинет московский клуб зимой. (Виталий АЙРАПЕТОВ)