Пабло Фонтанелло покинул "Урал"

Срок действия контракта защитника Пабло Фонтанелло с "Уралом" истек. Футболист принял решение не продлевать соглашение с клубом из Екатеринбурга. Таким образом, с настоящего момента аргентинский игрок, выступавший в команде с 2014 года, является свободным агентом.

– С хорошими чувствами покидаю Екатеринбург. Здесь я провел очень запоминающееся время, – приводит официальный сайт "Урала" слова Фонтанелло. – В первый год мы боролись за выживание и в итоге остались в премьер-лиге. А следующий сезон получился лучшим в истории "Урала". Рад, что помог команде добиться этого результата. Поэтому только хорошие впечатления остались от клуба, болельщиков и города. У меня здесь остается много друзей. И я желаю команде сохранить место в премьер-лиге и продолжать радовать своих болельщиков!