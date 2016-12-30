15:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Пабло Фонтанелло покинул "Урал"

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Срок действия контракта защитника Пабло Фонтанелло с "Уралом" истек. Футболист принял решение не продлевать соглашение с клубом из Екатеринбурга. Таким образом, с настоящего момента аргентинский игрок, выступавший в команде с 2014 года, является свободным агентом.

– С хорошими чувствами покидаю Екатеринбург. Здесь я провел очень запоминающееся время, – приводит официальный сайт "Урала" слова Фонтанелло. – В первый год мы боролись за выживание и в итоге остались в премьер-лиге. А следующий сезон получился лучшим в истории "Урала". Рад, что помог команде добиться этого результата. Поэтому только хорошие впечатления остались от клуба, болельщиков и города. У меня здесь остается много друзей. И я желаю команде сохранить место в премьер-лиге и продолжать радовать своих болельщиков!

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5230/

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