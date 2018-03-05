Отставка Резвухина и Маслова по-прежнему не принята. "Амкар" рассчитывает, что специалисты останутся в клубе

Президент "Амкара" Геннадий Шилов выразил надежду, что ему удастся убедить генерального и исполнительного директоров клуба Игоря Резвухина и Дениса Маслова остаться в клубе. Ранее стало известно, что оба специалиста подали заявления об уходе, но они пока не приняты.

В то же время пост главного тренера пермяков уже покинул Гаджи Гаджиев, исполняющим обязанности назначен Вадим Евсеев, под чьим руководством команда в субботнем матче 21-го тура премьер-лиги сыграла вничью с "Зенитом" (0:0).

– У меня есть 12 дней, я найду время и поговорю с Резвухиным и Масловым, – сказал Шилов. – Но я по-прежнему заинтересован, чтобы они сохранили свои посты. Думаю, поговорю с ними до конца текущей недели. (Андрей СИЗЯКИН)