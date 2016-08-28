Ошибаются самые опытные арбитры - Карасев и Вилков

Несколько ошибок в играх 5-го тура допустили одни из самых опытных судей чемпионата России - Михаил Вилков и Сергей Карасев. Нижегородец на 90+2-й минуте матча "Томь" - ЦСКА не назначил пенальти в ворота гостей. Страндберг сбил Чуперку, едва вбежавшего в штрафную площадь, но избежал какого-либо наказания. Вилков продолжил встречу, а после финального свистка некоторое время выслушивал устные претензии главного тренера "Томи" Валерия Петракова.

Москвич, недавно вернувшийся из Бразилии, где обслужил всего один матч футбольного турнира Олимпийских игр-2016, на 40-й минуте матча "Оренбург" - "Рубин" ошибочно не наказал 11-метровым хозяев поля. Казанцы напрасно спорили, доказывая, что Кацалапов сыграл отставленной в сторону левой рукой, прервав передачу в штрафную. Карасев жестом показал, что, на его взгляд, рука защитника находилась в естественном положении.

На 47-й минуте судья пожалел Санаю и не вынес игроку, ударившему соперника локтем в голову, предупреждения. Для футболиста "Оренбурга" оно стало бы вторым и ему пришлось бы покинуть поле.

На 60-й минуте рефери снова не назначил пенальти в пользу "Рубина", когда Ойеволе в своей штрафной толкнул Ткачука, не дав ему обработать мяч. Карасев жестом показал, что нужно продолжать игру. (Александр БОБРОВ)