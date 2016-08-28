Ошибаются самые опытные арбитры - Карасев и Вилков

Несколько ошибок в играх 5-го тура допустили одни из самых опытных судей чемпионата России - Михаил Вилков и Сергей Карасев. Нижегородец на 90+2-й минуте матча "Томь" - ЦСКА не назначил пенальти в ворота гостей. Страндберг сбил Чуперку, едва вбежавшего в штрафную площадь, но избежал какого-либо наказания. Вилков продолжил встречу, а после финального свистка некоторое время выслушивал устные претензии главного тренера "Томи" Валерия Петракова.
Москвич, недавно вернувшийся из Бразилии, где обслужил всего один матч футбольного турнира Олимпийских игр-2016, на 40-й минуте матча "Оренбург" - "Рубин" ошибочно не наказал 11-метровым хозяев поля. Казанцы напрасно спорили, доказывая, что Кацалапов сыграл отставленной в сторону левой рукой, прервав передачу в штрафную. Карасев жестом показал, что, на его взгляд, рука защитника находилась в естественном положении.
На 47-й минуте судья пожалел Санаю и не вынес игроку, ударившему соперника локтем в голову, предупреждения. Для футболиста "Оренбурга" оно стало бы вторым и ему пришлось бы покинуть поле.
На 60-й минуте рефери снова не назначил пенальти в пользу "Рубина", когда Ойеволе в своей штрафной толкнул Ткачука, не дав ему обработать мяч. Карасев жестом показал, что нужно продолжать игру. (Александр БОБРОВ)
Пряслин
Да сколько можно! Введите как в других видах спорта видеоповторы. Например, тренер каждой из команд может один раз за тайм попросить арбитра посмотреть спорный эпизод. Если повтор доказывает правоту сомнений тренера, то у него остается право на еще один повтор в тайме и т.д. Если повтор доказывает правоту арбитра, то право повтора в тайме "сгорает".
17:51
vaysman
после шутки слуцкого и письма арбитров ни кто в пользу цска свистеть не будет.
17:50
RSDsouth
В прошлом сезоне Мутуко набросился на судью после 0:2 в Ростове ФКСМ ! В итоге одни в ЛЧ, обиженные воду носят от АЕК ...
17:47
Птицuk
Щас заявится Эдик Ватный C..тель со своим вонючим вентилятором и объяснит вам всем - кто вы и до сколько умеете считать! Странно, что его до сих пор нет. Очки видно разбили рыжей морде.
17:43
Птицuk
Ха-ха, Вилков "ошибся"! Вилков просто очень хорошо запомнил, как Гинер его чуть не лишил судейства в России год назад! В конце игры с ЦСКА имеют право забивать только армейцы.
17:39
dt
Ну, и для чего? Очередное золото никому не нужное схапать? А потом... а потом выходим в Европу и борёмся за третье место в Лиге с Фенербахче всякими... и проигрываем. Пока Лёня здесь так побеждает, он ничего и никогда в Европе не выиграет... И не выиграет... Забыли кто такой Слуцкий? Это тот кто Тереку матч продал... и не только Тереку... В Самаре то знают... Как он вообще в ЦСКА оказался, а потом ещё и в сборной? В лучшем случае физрук в какой-нибудь зачуханной волгоградской школе... а на самом деле вообще-то судить товарища надо и на общественных началах лес, к примеру, отправлять валить... пусть там хоть бригадиром будет. Убогого же Гинера уже давно пора просто выгнать из страны... завести на него какое-нибудь уголовное дело и пусть себе отправляется в Лондон... это ещё неизвестно кого он на Украине сейчас спонсирует... выроженец-то он ведь этой свалки.. ЦСКА - команда выродков и крыс!
17:36
Генерал 123
Получается, если ты ошибаешься, значит самый опытный. Ну, ошибаешься как надо...
17:34
Владо
andreichf(17:24)Молчи,молчи об этом,ведь только один ЦСКА у нас и есть самый чистый.Как слеза.И честный.###Подожди,щас повылазят из хлева известные защитнички "цески" и начнут тебя и меня хамовато,с оскорблениями навозными вожжами своими придерживать гнев праведный)))
17:33
sdg3g
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
17:31
andreichf
<<<Нижегородец на 90+2-й минуте матча "Томь" - ЦСКА не назначил пенальти в ворота гостей>>> Он не ошибся, а честно отработал гонорар.
17:24
Cantоna13
Ну и глупости, Мишанька Вилков хозяина не может обидеть и правильно делает, для карьеры полезно, вон карасик чуть ли не лучшим арбитром планеты в рамках Российской Федерации назначен, а на деле клован клованом. Зато всегда при работе и премиальных, в обойме так сказать.))
17:15
rac135
"Нижегородец на 90+2-й минуте матча "Томь" - ЦСКА не назначил пенальти в ворота гостей." Попробовал бы он назначить))))))))))) Тут же Гинер и Мутко его отправили бы в отставку!!!
16:58
А380726
Если ГВК, то, что же Бобров то воняет в основном не по делу? Гинеру достаточно плюнуть, чтобы это недоразумение, ни разу не ответившее за свой псевдосудейский бред до конца жизни мел бы улицы столицы
16:56
баламошка
Гинеришка-мразотка.
16:50
LariKo
Два клоуна!(((
16:49