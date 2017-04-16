"Оренбург" вырвал победу у "Терека"

"Оренбург" на своем поле обыграл "Терек" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Счет на 27-й минуте игры открыл Денис Попович. Хозяева имели несколько моментов для взятия ворот, однако реализовать их не смогли. Во втором тайме "Терек" усилиями Георге Грозава счет сравнял. В концовке встречи Заурбек Плиев срезал мяч в собственные ворота.

"Оренбург" после 23 туров набрал 19 очков и вышел на 14-е место, обойдя тульский "Арсенал". В активе "Терека" осталось 33 балла и пятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

В следующем туре "Оренбург" на выезде сыграет с "Томью", а "Терек" примет "Анжи".

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Оренбург" – "Терек" (Грозный) – 2:1 (1:0)

Голы: Попович, 27 (1:0). Грозав, 73 (1:1). Плиев, 89 - в свои ворота (2:1).

"Оренбург": Абакумов, Сиваков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Парняков, Афонин, Попович (Нехайчик, 85), Георгиев, Григорьев (Драгун, 80), Дюриш (Лобжанидзе, 89).

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Грозав, Дьембер, Пирис (Роши, 64), Кузяев, Митришев (Бериша, 88), Мбенг (Балай, 83).

Предупреждения: Анхель, 3. Дюриш, 31. Плиев, 79.

Судьи: ЕСЬКОВ (Москва). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).

16 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".

Трансляция матча "Оренбург" – "Терек"