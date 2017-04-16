"Оренбург" вырвал победу у "Терека"

"Оренбург" на своем поле обыграл "Терек" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Счет на 27-й минуте игры открыл Денис Попович. Хозяева имели несколько моментов для взятия ворот, однако реализовать их не смогли. Во втором тайме "Терек" усилиями Георге Грозава счет сравнял. В концовке встречи Заурбек Плиев срезал мяч в собственные ворота.
"Оренбург" после 23 туров набрал 19 очков и вышел на 14-е место, обойдя тульский "Арсенал". В активе "Терека" осталось 33 балла и пятое место в турнирной таблице премьер-лиги.
В следующем туре "Оренбург" на выезде сыграет с "Томью", а "Терек" примет "Анжи".
Чемпионат России
Премьер-лига
23-й тур
"Оренбург" – "Терек" (Грозный) – 2:1 (1:0)
Голы: Попович, 27 (1:0). Грозав, 73 (1:1). Плиев, 89 - в свои ворота (2:1).
"Оренбург": Абакумов, Сиваков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Парняков, Афонин, Попович (Нехайчик, 85), Георгиев, Григорьев (Драгун, 80), Дюриш (Лобжанидзе, 89).
"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Грозав, Дьембер, Пирис (Роши, 64), Кузяев, Митришев (Бериша, 88), Мбенг (Балай, 83).
Предупреждения: Анхель, 3. Дюриш, 31. Плиев, 79.
Судьи: ЕСЬКОВ (Москва). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).
16 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcorenburg#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #ОренбургТерек 1:0 27' Денис Попович pic.twitter.com/cZbqFT6jvG– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #ОренбургТерек 1:1 73' Георге Грозав pic.twitter.com/tHLYclee6r– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 апреля 2017 г.
Митяй Антибомж
Свинству Бой! Митяй Антибомж ////Как-то так. Я и на онжу с Крыльями ставил исходя из игры, но была мысль поставить на Крылья. Под вторым ником я так и сделал, под впередзенитом нет. Просто еще в голове не укладывается, что такое к-во догов может быть. ************ Ну там немножко другой расклад, как по мне. Я сразу скажу, что на ничью ставил, поэтому тоже пролетел. Но вижу этот результат вполне закономерным и ничего "особенного" там нет. Что Крылья будут бороться, это понятно. Что они в общем-то могут, это продемонстрировали их последние матчи. Анжи даже по составу не сказать, что лучше Крыльев. Да, матчи со Спартаком и Зенитом провели очень хорошо. Но между этими матчами были домашние 2:3 от Урала, который хоть и неплох сейчас, конечно, но его силу я бы не стал преувеличивать. Пропускать 3 от Урала дома - это уж точно не висты в пользу Анжи. В общем, что я хочу сказать... Анжи - команда без даже мини-звёзд по нашим меркам, в силу обстоятельств нельзя сказать, что сыграны, много молодых, а это в нашем футболе всегда является синонимом непредсказуемости, нестабильности и т.п. Короче, лично я больше склонялся к победе Крыльев, но учитывая, что играют в Махачкале, плюс 2:3 в прошлом домашнем матче с Уралом (в смысле, что будут упираться, чтобы не разочаровать публику во второй раз), плюс хорошие матчи со Спартаком и Зенитом, не рискнул. Но догом, имхо, там и не пахнет. Пропустили "случайный" гол, пока переваривали, получили вдогонку такой же и "расклеились". Просто на фоне обычного уныния в матчах аутсайдеров, 1:3 вызывает некоторый когнитивный диссонанс ))
15:09
velikiy knyaz
Я 30 лет смотрю футбол и они мне будут говорить, что "матч прошел в честной борьбе"???????????????????????
15:08
velikiy knyaz
Я еще до матча сказал, что Терек проиграет, поскольку матч первого круга еще был в памяти. По ходу второго тайма, когда они проигрывали, бросилось в глаза, что играют "на удержание счета", совсем не шли вперед. После случайно забитого гола (представляю, как Грозав расстроился), пытались изображать борьбу, Рахимов скакал по бровке как клоун из цирка. Я уже тогда сказал парням, скоро 2-1, ждите или детской ошибки в центре обороны, или тупого пеналя. Затем Городов случайно выставил руку и отбил мяч, после чего, исправляя эту ошибку, начал делать все, чтобы пропустить (вспомните угловой, когда он его выронил) Ну и концовочка, конечно, это просто беспредел. Уж могли бы завалить кого-то в штрафной, рукой сыграть случайно или еще что-то, но забить себе На последних добавленных минутах кто-то из грозненцев (по фамилии даже не хочу называть, потому что больше этой команды для меня не существует) влупил со всей радости с близкого расстояния после углового... Терек, Урал, Крылья, Анжи и Оренбург - просится пожизненная дисквалификация. И опять никто ничего, "нечестной борьбы не увидели". Напоминаю, что в 2018 году мы должны победить на Чемпионате Мира..........................
15:06
asc0002
Ну и хорошо. Оренбург должен спастись, а Тереку не место в ЛЕ.
15:00
shpasic
как я (и не только я) написал в трансляции матча Амкар - Уфа - так и произошло.
14:55
Митяй Антибомж
Kupservas За то в следующем туре Терек конкретно по землячески "порвет" Анжи, как и в прошлом году... ************* Типа того )) И с такой же лёгкостью потом отберут очки у какой-нибудь сильной по нашим меркам команды. Матчи Терека - это полнейший контраст и рандом )) Это сложно не заметить.
14:48
Свинству Бой!
Митяй Антибомж ////Как-то так. Я и на онжу с Крыльями ставил исходя из игры, но была мысль поставить на Крылья. Под вторым ником я так и сделал, под впередзенитом нет. Просто еще в голове не укладывается, что такое к-во догов может быть.
14:48
Kupservas
За то в следующем туре Терек конкретно по землячески "порвет" Анжи, как и в прошлом году...
14:45
Фемистоклюс
"Грамотно!", - как сказал бы один специалист...
14:44
Митяй Антибомж
Рейтузыч, ты смотрю под самым сильным своим клоном в прогах тоже ничью ставил )) По-ходу как и я подумал, что Терек будет из кожи вон лезть, чтобы закрепиться на 5ом месте, Оренбург естественно бороться за выживание и, учитывая тот факт, что Оренбург дома команда неуступчивая, а Терек в гостях напротив - играет хуже, чем дома, поставил на ничейку? Такой примерно ход мысли? ))
14:43
Новоуепинни
Терек вырвал победу для Оренбурга
14:42
Свинству Бой!
В заметке слово "вырвал" звучит особенно кАлоритно.
14:42
howard
Раньше относился скептически к этому, трудно определить. Еще в первом тайме поразила мысль, как Городов при первом голе аккуратно прыгнул, чтоб не дотянуться до мяча. Театр, а не футбол. Ничего не изменится, то "Терек" больше не смотрю вообше.
14:42
Митяй Антибомж
Вот реально, Терек - самая непредсказуемая и самая нелогичная с точки зрения результатов команда РФПЛ. Желающие могут проанализировать. Много "интересностей" увидите.
14:38
Митяй Антибомж
Очередной договорняк в исполнении Терека. Таковых только в этом сезоне я насчитал не меньше 4. Это ещё при условии, что вынесем за скобки матч с ЦСКА в Грозном, который с вероятностью процентов в 70 тоже дог. Абидна за наш чемп.
14:36
Свинству Бой!
Это даже уже не смешно! В каждом туре минимум 4 дога, а то и больше. Этот матч не исключение. Плиев теперь получит медаль почетный член Оренбурга.....у-ха-ха.
14:35
Kupservas
Терек с большим трудом вырвал у Оренбурга поражение...
14:31
ALEX***di.ru
за сколько слили ?
14:30
howard
Ребята, а ведь пахнет, очень дурно пахнет договорняком. Еще хуже чем С "Уралом". Позор.
14:28
Cannoneer
Очередной спектакль прошёл на ура!
14:27
shpasic
читалось!)) Грозав зря забил, пришлось в свои потом забивать))
14:25