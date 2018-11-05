14:34 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" – "Рубин": неразбериха с заявкой казанцев. Что же случилось?

Состав "Рубина" на сайте РПЛ.
Состав "Рубина" на сайте РПЛ.
Обсудить
0

В протоколе "Рубина" перед матчем 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом" произошли странные изменения.

Изначально в стартовом составе на позиции правого защитника должен был выйти Михаил Яковлев. Именно этот протокол появился на сайте РПЛ.

Примерно за полчаса до начала матча Яковлева в основном составе заменил Виталий Устинов, о чем было сообщено в социальных сетях команды. Однако с первых минут  вышел Ибрагим Цаллагов, а Устинова не оказалось даже в заявке.

В социальных сетях сообщают о некой ошибке в протоколе, эта информация была подтверждена клубом.

Оренбург - Рубин

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...