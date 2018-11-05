"Оренбург" – "Рубин": неразбериха с заявкой казанцев. Что же случилось?

В протоколе "Рубина" перед матчем 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом" произошли странные изменения.

Изначально в стартовом составе на позиции правого защитника должен был выйти Михаил Яковлев. Именно этот протокол появился на сайте РПЛ.

Примерно за полчаса до начала матча Яковлева в основном составе заменил Виталий Устинов, о чем было сообщено в социальных сетях команды. Однако с первых минут вышел Ибрагим Цаллагов, а Устинова не оказалось даже в заявке.

Изменение в стартовом составе нашей команды: вместо Виталия Устинова на поле с первых минут появится Ибрагим Цаллагов. pic.twitter.com/8xSa4KAgqo – "Рубин" Казань (@fcrk) 5 ноября 2018 г.

Его изначально не было в составе, это – ошибка. – "Рубин" Казань (@fcrk) 5 ноября 2018 г.

В социальных сетях сообщают о некой ошибке в протоколе, эта информация была подтверждена клубом.