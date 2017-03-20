"Оренбург" опередил "Ювентус" в возрастном рейтинге

Швейцарская компания CIES, специализирующаяся на анализе в области футбола, выпустила пресс-релиз, касающийся исследования среднего возраста команд, выступающих в европейских высших дивизионах. В представленном рейтинге наиболее часто упоминаются команды из Англии и Турции (по 10 команд), а также Кипра и России (по 9).
Наиболее возрастной российский клуб - "Оренбург", чей средний возраст игроков, появлявшихся на поле в последние шесть месяцев, составляет 29,7 года. Подопечные Роберта Евдокимова занимают десятое место среди всех европейских команд. Оправдывает свое неофициальное название - "Старая синьора" - и "Ювентус", занимающий по среднему возрасту 13-е место (29,55). (Алексей МОРОЗ)
Наиболее возрастные клубы европейских чемпионатов
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Средний возраст
|
1. "Кьево"
|
Италия
|
32,09
|
2. АЕК
|
Кипр
|
31,87
|
Кипр
|
30,38
|
4. "Аполлон"
|
Кипр
|
30,10
|
Англия
|
30,03
|
10. "Оренбург"
|
Россия
|
29,70
|
13. "Ювентус"
|
Италия
|
29,55
|
15. "Локомотив"
|
Россия
|
29,40
|
38. "Манчестер Сити"
|
Англия
|
28,89
|
48. "Ростов"
|
Россия
|
28,64
|
50. "Арсенал"
|
Россия
|
28,61
|
54. "Краснодар"
|
Россия
|
28,49
|
56. "Зенит"
|
Россия
|
28,43
|
59. "Бавария"
|
Германия
|
28,41
|
64. "Лестер"
|
Англия
|
28,28
|
68. "Урал"
|
Россия
|
28,18
|
72. ЦСКА
|
Россия
|
28,16
|
78. "Крылья Советов"
|
Россия
|
28,11
Константин Срулевич Наумов
Распечатать и повесить в спартаковской шампиньонской раздевалке. АЕК подчеркнуть жирным. Но дно ещё не пробито - Кьево мы пока не проигрывали (повезло, жребий не сводил)! Так что всё впереди!
15:55
Sandberg
Спартак и в эту сотню не вошел?)
15:24
delacrua
ахаха, АЕК... дооолго еще в горле эта косточка сидеть будет...
15:12