"Оренбург" опередил "Ювентус" в возрастном рейтинге

Швейцарская компания CIES, специализирующаяся на анализе в области футбола, выпустила пресс-релиз, касающийся исследования среднего возраста команд, выступающих в европейских высших дивизионах. В представленном рейтинге наиболее часто упоминаются команды из Англии и Турции (по 10 команд), а также Кипра и России (по 9).

Наиболее возрастной российский клуб - "Оренбург", чей средний возраст игроков, появлявшихся на поле в последние шесть месяцев, составляет 29,7 года. Подопечные Роберта Евдокимова занимают десятое место среди всех европейских команд. Оправдывает свое неофициальное название - "Старая синьора" - и "Ювентус", занимающий по среднему возрасту 13-е место (29,55). (Алексей МОРОЗ)

Наиболее возрастные клубы европейских чемпионатов