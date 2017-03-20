14:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" опередил "Ювентус" в возрастном рейтинге

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Швейцарская компания CIES, специализирующаяся на анализе в области футбола, выпустила пресс-релиз, касающийся исследования среднего возраста команд, выступающих в европейских высших дивизионах. В представленном рейтинге наиболее часто упоминаются команды из Англии и Турции (по 10 команд), а также Кипра и России (по 9).

Наиболее возрастной российский клуб - "Оренбург", чей средний возраст игроков, появлявшихся на поле в последние шесть месяцев, составляет 29,7 года. Подопечные Роберта Евдокимова занимают десятое место среди всех европейских команд. Оправдывает свое неофициальное название - "Старая синьора" - и "Ювентус", занимающий по среднему возрасту 13-е место (29,55). (Алексей МОРОЗ)

Наиболее возрастные клубы европейских чемпионатов

Клуб

Чемпионат

Средний возраст

1. "Кьево"

Италия

32,09

2. АЕК

Кипр

31,87

3. "Ниа Саламина"

Кипр

30,38

4. "Аполлон"

Кипр

30,10

5. "Вест Бромвич"

Англия

30,03

10. "Оренбург"

Россия

29,70

13. "Ювентус"

Италия

29,55

15. "Локомотив"

Россия

29,40

38. "Манчестер Сити"

Англия

28,89

48. "Ростов"

Россия

28,64

50. "Арсенал"

Россия

28,61

54. "Краснодар"

Россия

28,49

56. "Зенит"

Россия

28,43

59. "Бавария"

Германия

28,41

64. "Лестер"

Англия

28,28

68. "Урал"

Россия

28,18

72. ЦСКА

Россия

28,16

78. "Крылья Советов"

Россия

28,11
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Константин Срулевич Наумов

Распечатать и повесить в спартаковской шампиньонской раздевалке. АЕК подчеркнуть жирным. Но дно ещё не пробито - Кьево мы пока не проигрывали (повезло, жребий не сводил)! Так что всё впереди!

15:55

Sandberg

Спартак и в эту сотню не вошел?)

15:24

delacrua

ахаха, АЕК... дооолго еще в горле эта косточка сидеть будет...

15:12

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