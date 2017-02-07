"Оренбург" и "Химки" сыграли вничью

"Оренбург" сыграл вничью с "Химками" (0:0) в товарищеском матче на сборе, проходящем в турецком Белеке. Следующий матч команды премьер-лиги состоится уже сегодня. Соперником оренбуржцев станет казахстанский "Атырау".

Товарищеский матч

"Оренбург" – "Химки" – 0:0

"Оренбург": Гутор, Гегечкори, Андреев (к), Жунич, Бордачев, Бреев (Рудаков,46), Баат (Криворучко,60), Шогенов, Сарсенов, Делькин, Саная (Лобжанидзе,46)

"Химки": 1-й тайм - Исупов (Цицилин, 39), Сергеев, Шумских, Чернышов, Заика, Лапин, Гащенков, Тюнин, Казаев, Кузьмичёв, Петрусев. 2-й тайм - Цицилин, Чернышов (Сергеев), Заика (Горячев), Ярковой, Малания, Фадеев, Кирсанов, Кокоев, Гащенков (Титов), Широков, Кузьмичев (Алиев).