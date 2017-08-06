ОМОН избивает фанатов "Спартака" дубинками. Видео

Отряд ОМОНа атаковал группу болельщиков "Спартака" перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Зенитом", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Причина конфликта неизвестна. При этом на записи отчетливо видно, как сотрудники правопорядка используют резиновые дубинки.
Матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
🔥Омоновец бьет КБ дубинкой! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/gkF2lYKO3V– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
результаты опроса
4397 чел.
old grumbler
название не броское, должно было быть - ОМОН добивает дубинками болельщиков Спартака....
19:53 6 августа
Soulles
Несанкционированный митинг ??
19:45 6 августа
реал курит,свиньи рулят
так и надо.....спасибо ОМОНу. свидетелей свинойеговы надо лечить.
19:28 6 августа
баламошка
Duckhunter68 Отряд красно-белых бойцов напугал группу ОМОНовцев!!!//////// ты что ли разогнал как-то группу ОМОНовцев?) В России пока таких смелых ребят не предвидится, на то они и ОМОН. Бьют своих, чтобы БиБиСи и польские гопники боялись)
19:25 6 августа
old grumbler
Бьют значит любят, где то глубоко в душе ну очень глубоко...
19:21 6 августа
Duckhunter68
Отряд красно-белых бойцов напугал группу ОМОНовцев!!!
19:20 6 августа
голос из Санкт-Петербурга
Всё. Ухожу.
19:11 6 августа
igogohruhru
Они за этим и приехали. Ну не футбол же смотреть?
19:10 6 августа
Andrei777777
Профилактик бандитских проявлений необходима и полезна .
19:10 6 августа
голос из Санкт-Петербурга
баламошка. Ты из Колпино, ренегат? Так может быть ты и есть АПанов? Или его родственник? Походи к Подвигу к фонтану в следующее воскресенье, отхватишь!
19:09 6 августа
Sher77mar
Да мелкий конфликт какой- то , из за пьяни наверно , у меня сын сегодня целый день в Питере , все отлично , даже был очень удивлён , что оцепления у стадика не было , мне писал , где полиция, а пьяных наших много , он подтвердил, сейчас на стадик зашёл , правда не на ту трибуну , но это уже фигня , как то так , все таки вести себя надо нормально , а так удачи нам в игре .Вперёд Спартак!!!!!
19:06 6 августа
баламошка
голос из Санкт-Петербурга баламошка. Ты ответь: где ты живёшь? ////////////////Ты читаешь с трудом что ли, культурный?) Я ж тебе ниже ответил. Какие же всё-таки вы глупенькие. Маловитаминные болота.
19:05 6 августа
голос из Санкт-Петербурга
Всё! До свидания! Кержа провожают.
19:04 6 августа
баламошка
H2C5OH С учетом того, что 90 % кб-болельщиков потенциально неадекватны, ничего удивительного в происходящем не вижу... Каста избранных блин. Отчего то полагающая, что они особенные.//////////////Всего лишь от двадцати двух чемпионств) Впрочем, вам это не грозит, не парься)
19:01 6 августа
голос из Санкт-Петербурга
Я тебе уже про статью писал. Вот и подумай, почему тебя трут.
19:00 6 августа
H2C5OH
С учетом того, что 90 % кб-болельщиков потенциально неадекватны, ничего удивительного в происходящем не вижу... Каста избранных блин. Отчего то полагающая, что они особенные.
18:58 6 августа
баламошка
Город Говорящей Дырявой Крыши без дубинок не может.
18:56 6 августа
баламошка
Немытые, вы реально какие-то убогие. Болотные газы, повышенная влажность и недостаток солнечного света сделали своё тёмное дело. Одно слово - аргентинцы.
18:53 6 августа
Veron80
Как обычно, вброс видео идёт с момента получения люлей мясом, а то что что было до тихо умалчивается. Но даже на этом видео слышный крики с провокациями. Только Спартачи имею проблемы во всех городах где бывают
18:48 6 августа
old grumbler
Отлично, значит когда в Москве, московский омон будет защищать москвичей от питерского быдла понаехавшего, все нижеотписавшиеся болотники будут приветствовать действия омона в отношение их недоразвитых сообщников. Ок посмотрим.................................... все глаза проглядишь.... Ваш ОМОН ни за кого не болеет слишком много у вас квартирантов в столице... а у нас одна команда городская и ОМОН тоже городской...
18:47 6 августа
баламошка
голос из Санкт-Петербурга баламошка. Уже понятно, что ты - не москвич. Из какой деревни? Открой секрет./////////////Из Колпино.
18:43 6 августа
баламошка
Тупорылые 40% болелок бомжей, которым от 18 до 24 ( скорее лет 6-7) очень сильно утомляют своими глупостями. Иди те ка вы все .. ...)
18:42 6 августа
Бармалей3000
Мало
18:41 6 августа
П_о_в_а_р
УБИЛИ!!!!!!!!!!!
18:41 6 августа
old grumbler
Питерский ОМОН он ведь на то и Питерский, что бы наглых гостей на место ставить....
18:41 6 августа
Щас спою
Стук-стук-стукачок, брось крутые позы, я куплю тебе значок, с дятлом на берёзе.
18:41 6 августа
old grumbler
баламошка King's Bounty IX Бамжи прячутся за мусоров, они их мусорники крышуют что ли ??.............................. это Питерский ОМОН показывает фанатам инородной команды Спартак как они любят его болельщиков....
18:37 6 августа
Щас спою
голос Санкт-Петербурга,я уже почти поверил что бомжи бойцы.Бойцы невидимого фронта
18:36 6 августа
Петер Мунк.
СЭ опять наврамши, никого и не побили, так напугали... Кстати, знаю это кафе, там самый дешевый свиной шашлык, 320р
18:35 6 августа
old grumbler
Уж фанаты инородной команды Спартак никогда белыми и пушистыми не были и всегда получали за дело во всех городах России от ОМОНА... как говорится получили для ума....
18:35 6 августа