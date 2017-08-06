ОМОН избивает фанатов "Спартака" дубинками. Видео

Отряд ОМОНа атаковал группу болельщиков "Спартака" перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Зенитом", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Причина конфликта неизвестна. При этом на записи отчетливо видно, как сотрудники правопорядка используют резиновые дубинки.

Матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.