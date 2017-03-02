Ольга Смородская: "Фернандеш - неприятный тип, а Сапатер - жадный человек"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Мануэл Фернандеш стал для нее разочарованием, информирует Eurosport.ru. Также она заявила, что бывший защитник "Локомотива" Альберто Сапатер – "просто чокнутый на деньгах".

– Кто разочаровал в команде?

– Очень сильно – Фернандеш. Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер и натура не позволяют реализовать то, что дала природа. Я ведь много с ним общалась, пытаясь вытащить на свет божий. Но он вещь в себе. Самодостаточен полностью и презирает всех вокруг, хотя оснований для этого у него нет никаких. Умом не блещет, как и всем остальным.

– Что скажете про Сапатера?

– Во-первых, он заболел. У него тяжелейшее заболевание почек. Это установлено не нами, а Институтом урологии. Мы сделали специальную экспертизу. Он ведь все время жаловался на боли в спине, а мы искали причину – позвоночник, мышцы. Только потом врачи догадались про почки.

Что касается личности, то Сапатер очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный, который дают в команде. В моей жизни подобный случай в первый раз. Вот студенты не блещут деньгами, но даже в мое студенческое время я таких людей не встречала.

– Пытались на него воздействовать?

– Как? Он ведь уверен, что так и надо жить. Всегда отвечал, что все хорошо и прекрасно. В команде его никто не уважал.

– Перед трансфером вы изучали информацию о характере?

– Это вопрос к СМИ. Во всех СМИ есть клише, которые идут за человеком. За Сапатером шла информация, что он учился вместе с Месси, у него бычье сердце, бешеная скорость. Мы специально это отслеживали, никаких других шлейфов не было. Плюс трансфер бесплатный, позиция очень нужная.

Проблема еще в чем. Сапатер хотел трудиться, но не желал исполнять тренерские установки. Он никого не слушал, нес на поле отсебятину. Нужно было это дело оставить, но я пыталась его вразумить. Все без результата.