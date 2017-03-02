Ольга Смородская: "Фернандеш - неприятный тип, а Сапатер - жадный человек"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Мануэл Фернандеш стал для нее разочарованием, информирует Eurosport.ru. Также она заявила, что бывший защитник "Локомотива" Альберто Сапатер – "просто чокнутый на деньгах".
– Кто разочаровал в команде?
– Очень сильно – Фернандеш. Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер и натура не позволяют реализовать то, что дала природа. Я ведь много с ним общалась, пытаясь вытащить на свет божий. Но он вещь в себе. Самодостаточен полностью и презирает всех вокруг, хотя оснований для этого у него нет никаких. Умом не блещет, как и всем остальным.
– Что скажете про Сапатера?
– Во-первых, он заболел. У него тяжелейшее заболевание почек. Это установлено не нами, а Институтом урологии. Мы сделали специальную экспертизу. Он ведь все время жаловался на боли в спине, а мы искали причину – позвоночник, мышцы. Только потом врачи догадались про почки.
Что касается личности, то Сапатер очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный, который дают в команде. В моей жизни подобный случай в первый раз. Вот студенты не блещут деньгами, но даже в мое студенческое время я таких людей не встречала.
– Пытались на него воздействовать?
– Как? Он ведь уверен, что так и надо жить. Всегда отвечал, что все хорошо и прекрасно. В команде его никто не уважал.
– Перед трансфером вы изучали информацию о характере?
– Это вопрос к СМИ. Во всех СМИ есть клише, которые идут за человеком. За Сапатером шла информация, что он учился вместе с Месси, у него бычье сердце, бешеная скорость. Мы специально это отслеживали, никаких других шлейфов не было. Плюс трансфер бесплатный, позиция очень нужная.
Проблема еще в чем. Сапатер хотел трудиться, но не желал исполнять тренерские установки. Он никого не слушал, нес на поле отсебятину. Нужно было это дело оставить, но я пыталась его вразумить. Все без результата.
Дополнительная информация
http://www.eurosport.ru/football/russian-premier-league/2016-2017/story_sto6077237.shtml
shpasic
одна только Смородская в белом плаще стоит такая.
19:30
Promesov
А я жду про Ласана Диара
19:28
sergey.v1968
Великая стирательница изгове**ых вещей - баба Оля. Только дали трубу - понесла помоиями на всех. Вообще на всех, осталось пара-тройка игроков, ну так и вью пока не всё напечатано. Баболь, угомонись, почитай, что о тебе пишут.
19:23
Promesov
КАК ОНА ИХ, А? А тетя Оля та с яйцами. Фернандеш? Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер. Самодостаточен полностью и презирает всех вокруг. Умом не блещет, как и всем остальным. – Что скажете про Сапатера? Сапатер очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный.
19:15
баламошка
Паровозики, как новая жисть с управленцем-мужиком? Олька с возу - паровозику легше?
19:09
Der schwein
Тётя Оля жжжот )))
18:59
Букер
– Это вопрос к СМИ. Во всех СМИ есть клише, которые идут за человеком. За Сапатером шла информация, что он учился вместе с Месси, у него бычье сердце, бешеная скорость. Мы специально это отслеживали, никаких других шлейфов не было. ======================================= Гениально. Зачем скауты, зачем нужен был Котов? Вся инфа из СМИ. Браво.
18:57