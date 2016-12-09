17:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Яровинский: "Витинью возвращается и будет играть за ЦСКА"

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Начальник селекционного отдела Олег Яровинский сообщил "СЭ", что с высокой долей вероятности нападающий Витинью вторую часть сезона продолжит в армейском клубе. Бразилец находился в аренде в "Интернасионале".

– Есть ли новости по Витинью?

– Он возвращается к нам и будет работать на сборах. Таково наше решение.

– Но по нему же есть предложения от бразильских клубов?

– На данный момент мы их не рассматриваем. Витинью начнет тренироваться с нами в январе.

– То есть вторую часть сезона он отыграет в ЦСКА?

– Я думаю, да. Будет играть. Мы на него рассчитываем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Митяй Антибомж

Ураааааааааааа! Бог услышал наши молитвы ))

18:33

vaysman

ну всё. я спокоен. мы в шоколаде.

18:32

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