Олег Яровинский: "Витинью возвращается и будет играть за ЦСКА"

Начальник селекционного отдела Олег Яровинский сообщил "СЭ", что с высокой долей вероятности нападающий Витинью вторую часть сезона продолжит в армейском клубе. Бразилец находился в аренде в "Интернасионале".

– Есть ли новости по Витинью?

– Он возвращается к нам и будет работать на сборах. Таково наше решение.

– Но по нему же есть предложения от бразильских клубов?

– На данный момент мы их не рассматриваем. Витинью начнет тренироваться с нами в январе.

– То есть вторую часть сезона он отыграет в ЦСКА?

– Я думаю, да. Будет играть. Мы на него рассчитываем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)