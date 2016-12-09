Олег Яровинский: "Витинью возвращается и будет играть за ЦСКА"

Начальник селекционного отдела Олег Яровинский сообщил "СЭ", что с высокой долей вероятности нападающий Витинью вторую часть сезона продолжит в армейском клубе. Бразилец находился в аренде в "Интернасионале".
– Есть ли новости по Витинью?
– Он возвращается к нам и будет работать на сборах. Таково наше решение.
– Но по нему же есть предложения от бразильских клубов?
– На данный момент мы их не рассматриваем. Витинью начнет тренироваться с нами в январе.
– То есть вторую часть сезона он отыграет в ЦСКА?
– Я думаю, да. Будет играть. Мы на него рассчитываем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Митяй Антибомж
Ураааааааааааа! Бог услышал наши молитвы ))
18:33
vaysman
ну всё. я спокоен. мы в шоколаде.
18:32