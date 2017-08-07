Олег Романцев: "Назвал бы поражение "Спартака" от "Зенита" скорее уроком, чем трагедией"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что поражение от "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России (1:5) стоит считать уроком, а не трагедией. Также он признался, что пока не готов сделать прогноз на исход чемпионской гонки, так как чемпионат слишком непредсказуем.

– Проиграно сражение, но не война, - заявил Романцев. - И я назвал бы это поражение скорее уроком, чем трагедией. В прошлом сезоне "Спартак" был разгромлен "Крыльями Советов", которые ныне выступают в ФНЛ. И все равно стал чемпионом. А сейчас уступил мощно укрепившемуся "Зениту". Надо делать выводы и идти вперед.

– Вы обещали дать прогноз на исход чемпионской гонки после нескольких стартовых туров.

– Извините, если кого-то огорчил, но пока сделать его не рискну. Слишком уже непредсказуемым обещает быть этот чемпионат.

Полностью интервью Романцева //

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"