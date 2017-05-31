Новым президентом "Рубина" стал Радик Шаймиев

Наблюдательный совет "Рубина" утвердил новым президентом клуба Радика Шаймиева, младшего сына первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, сообщает официальный портал органов местного самоуправления Казани. Его кандидатура была принята единогласно.

52-летний Шаймиев на данный момент возглавляет компанию "Нира-Экспорт" и является членом совета директоров компании "ТАИФ".

Напомним, что сегодня Ильсур Метшин подал в отставку с поста президента "Рубина", после чего управление клубом перешло к компании "ТАИФ". По итогам сезона команда заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата России.