10:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Новым гендиректором "Рубина" станет Рустам Саяхов

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В ближайшее время в "Рубине" объявят о назначении нового генерального директора. Им станет Рустам Саяхов, долгое время работавший финансистом в компании ТАИФ (главный спонсор клуба), а последний год – в должности финансового директора клуба. В связи с этим нынешний генеральный директор Ильгиз Фахриев станет спортивным директором. Вполне вероятно, назначение произойдет еще до конца февраля, так как заседание попечительского совета должно состояться до первого официального матча команды в году (1 марта четвертьфинал Кубка России против "Сибири").

Многие отмечают, что главный спонсор "Рубина" недоволен нынешнем положением дел. После многомиллионных летних трат на новых футболистов и тренера (по данным Transfermarkt, 41 миллион евро) казанская команда занимает в чемпионате лишь 9-е место.

Однако, как рассказал корреспонденту "СЭ" источник в клубе, о смене курса речи не идет. Бюджет клуба урезан не будет. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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изсибири

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