14:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Николаев продолжит работать на матчах премьер-лиги

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Известный арбитр Алексей Николаев сегодня в Москве сдал все необходимые нормативы по физической подготовке и теперь может до окончания сезона-2016/17 получать назначения на матчи премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС. Напомним, в начале марта он провалил этот тест. 

Николаев, самый опытный из действующих арбитров, на чьем счету 209 игр в чемпионатах России. Отметим, что из-за болезни он пропустил часть подготовки ко второй части сезона.

Отметим, что судьи, не сдавшие экзамены по физподготовке или правилам игры, не допускаются к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86234.html

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