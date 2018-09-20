Никола Влашич: "В Англии ЦСКА боролся бы за 11-12 места"

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью "СЭ" рассказал, что ему было просто перестроиться на скорости чемпионата России после АПЛ. Он также отметил, что армейцы бы в Англии претендовали на 11-12 места.

- Каково было перестроиться на скорости чемпионата России после АПЛ?

- Несложно. Знаю, чего ждет от меня тренер здесь, что он хочет. Команда меня очень хорошо приняла. Я бы даже сказал – было очень легко перестроиться на эти скорости. Не забывайте, АПЛ – самый быстрый чемпионат в мире.

- Насколько быстрее нужно принимать решения в АПЛ по сравнению с Россией? В два, в три раза?

- Ну нет, точно не в три и даже не в два. Хотя, конечно, в Англии все быстрее. Футболисты играют агрессивнее. Судьи не останавливают игру по любому поводу, дают бороться, пресса здорово работает, все освещает. Там все по-другому!

- Что вас тогда пока раздражает, напрягает в нашем чемпионате? Кто-то даже называет РПЛ - чемпионатом пешеходов...

- Нет, нет! Я так точно сказать не могу. Все нормально. Хорошая, быстрая лига. Ведь российский чемпионат идет сразу следом после пяти топовых чемпионатов. Поверьте, это неплохой показатель. Из-за чемпионата мира резко улучшилась инфраструктура. Великолепные стадионы, классные поля. Считаю, что все выведено на высокий уровень. Кстати, пресса мне тоже нравится (улыбается).

- А нынешний ЦСКА на что мог бы претендовать в английской премьер-лиге?

- Давайте попробуем посмотреть на вещи объективно. В Англии есть шесть топовых команд. "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал". С ними, конечно, нереально что-то сделать... Далее идет следующая пятерка клубов. И вот, мне кажется, ЦСКА мог бы побороться где-то за 11-12-е места.

Никола Влашич: "Головин - это Головин. А я - Никола Влашич"