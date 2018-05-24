Наиль Измайлов: "Почему вы считаете сезон "Спартака-2" неудачным?"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов считает, что эффективность "Спартака-2" демонстрируется не результатами команды. В прошлом сезоне в ФНЛ "Спартак-2" финишировал 14-м.

– "Спартак-2" не очень удачно выступил, будут ли какие-то выводы?

– Почему вы считаете сезон неудачным? Задача "Спартака-2" – подготовка игроков для основной команды. Не результат и не участие в какой-либо из лиг. Если игроки "Спартака-2" будут появляться в главной команде, то это будет показатель эффективности.

– Вы поздравили Титова и Аленичева с выходом в РФПЛ?

– Поздравляю. (Игорь НОВИКОВ)