11:31 | Футбол — РФПЛ

Наиль Измайлов: "Почему вы считаете сезон "Спартака-2" неудачным?"

1

Вице-президент "Спартака"  Наиль Измайлов считает, что эффективность "Спартака-2" демонстрируется не результатами команды. В прошлом сезоне в ФНЛ "Спартак-2" финишировал 14-м.

– "Спартак-2" не очень удачно выступил, будут ли какие-то выводы?

– Почему вы считаете сезон неудачным? Задача "Спартака-2" – подготовка игроков для основной команды. Не результат и не участие в какой-либо из лиг. Если игроки "Спартака-2" будут появляться в главной команде, то это будет показатель эффективности.

– Вы поздравили Титова и Аленичева с выходом в РФПЛ?

– Поздравляю. (Игорь НОВИКОВ)

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗЗ+

Странный вопрос "почему?". Может быть потому, что и место хреновое заняли, и вообще никого (!) для главной команды за целый сезон не подготовили.

11:50

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!