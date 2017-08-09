21:48 | Футбол — РФПЛ

На матче "Рубин" - "Локомотив" умер болельщик

2

На матче 5-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Локомотивом" умер болельщик после того, как ему стало плохо, сообщает "Бизнес Онлайн". Пожилому человеку была оказана экстренная помощь, но жизнь спасти медикам не удалось. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Трансляция матча "Рубин" - "Локомотив"

Дополнительная информация

https://sport.business-gazeta.ru/news/197382/

2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Maren13

Футбольный газон человеку пухом...

22:16

Пушкарь в теме

Земля ему пухом!!!

22:11