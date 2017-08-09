На матче "Рубин" - "Локомотив" умер болельщик

На матче 5-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Локомотивом" умер болельщик после того, как ему стало плохо, сообщает "Бизнес Онлайн". Пожилому человеку была оказана экстренная помощь, но жизнь спасти медикам не удалось. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Трансляция матча "Рубин" - "Локомотив"