08:28 | Футбол — РФПЛ

Мурад Мусаев: "Думаю, будущее Смолова в "Краснодаре" станет ясно до чемпионата мира-2018"


Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью "СЭ" отметил, что ясность по будущему в команде Федора Смолова должна наступить до чемпионата мира-2018. По словам специалиста, 28-летний форвард может уйти в европейский топ-клуб при наличии соответствующего предложения.

– Что со Смоловым? Когда наступит ясность?

– Думаю, до чемпионата мира. Если позовут в европейский топ-клуб – Смолов может уйти. Не будет такого предложения – останется. Федю здесь все устраивает, "Краснодар" – его дом.

В прошедшем чемпионате России Смолов забил 14 голов и отдал 9 результативных передач в 22 играх. Напомним, что чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. 

Полная версия интервью Мурада Мусаева - скоро в "СЭ".

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!