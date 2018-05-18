Мурад Мусаев: "Думаю, будущее Смолова в "Краснодаре" станет ясно до чемпионата мира-2018"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью "СЭ" отметил, что ясность по будущему в команде Федора Смолова должна наступить до чемпионата мира-2018. По словам специалиста, 28-летний форвард может уйти в европейский топ-клуб при наличии соответствующего предложения.



– Что со Смоловым? Когда наступит ясность?

– Думаю, до чемпионата мира. Если позовут в европейский топ-клуб – Смолов может уйти. Не будет такого предложения – останется. Федю здесь все устраивает, "Краснодар" – его дом.



В прошедшем чемпионате России Смолов забил 14 голов и отдал 9 результативных передач в 22 играх. Напомним, что чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Полная версия интервью Мурада Мусаева - скоро в "СЭ".