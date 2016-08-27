Мирча Луческу: "Лодыгин? Все футболисты должны иметь игровую практику"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после игры 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0) сообщил, что решил провести ротацию состава из-за предстоящих нагрузок от участия в нескольких турнирах, передает корреспондент "СЭ" Максим МЕЛЬНИКОВ. Также специалист рассказал, что во время перерыва на матчи сборных питерцы на своей базе планируют провести контрольную игру с "Уфой".

– Почему в запасе остался Лодыгин?

– Скоро нам предстоит тяжелый график, когда мы будем проводить игры в разных турнирах каждые три дня, поэтому нужно, чтобы все игроки имели практику. Сегодня на замену также вышли Анюков, Юсупов и А. Кержаков. Все должны чувствовать себя частью команды и иметь игровое время.

– Каковы ваши планы на время паузы в чемпионате?

– Сейчас у команды будет три дня отдыха. В среду, четверг и пятницу мы будем тренироваться, а в субботу хотим сыграть с "Уфой" на нашей базе. У нас останется всего 10 человек основного состава, поэтому мы привлечем игроков из молодежного состава.