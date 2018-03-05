Миодраг Божович: "Все смотрят "Барселону" каждый день, но это не помогает"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 21-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0) отметил, что в современном мире трудно скрывать что-то от соперников. Также он добавил, что снежная погода не идет никому на пользу.

- Состав сегодня полностью совпал с последней игрой на сборах. Не было желания как-то скрыть его от соперника?​

– А от кого скрывать? Все смотрят "Барселону" каждый день, но это не помогает. Надо наигрывать тех, кто должен играть. В нынешнее время скрыть что-то очень трудно.

– Вчера в Туле была сильная метель. Не думали, что матч может быть перенесен?

– Не хочу сказать, что такая погода пошла на пользу футболу. Не только в России, в Европе тоже сейчас плохая погода. Где можно играть - там играют.

– В связи с погодой делали какие-то коррективы в установке на игру?

– Мы хотели, чтобы все играли надежно. Но я могу сказать любому игроку: "Играй надежно", а он потом ошибается. Делали упор на то, чтобы не пропустить, были сложные моменты, но мы справились. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)