Миодраг Божович: "Считаю Кокорина лучшим футболистом в чемпионате России"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 13-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) в интервью "СЭ" отметил, что ожидал увидеть питерскую команду утомленной после перерыва на игры сборных. Специалист также добавил, что считает нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина лучшим в премьер-лиге.
– Что вы сказали команде перед матчем с "Зенитом"?
– Ой… Мне было сложно предугадать состав "Зенита". Ожидал, что выйдут Дзюба и Полоз, но не ожидал, что появится Шатов. Вообще рассчитывал, что зенитовцы вернутся из своих сборных утомленными.
– Но вы согласны, что "Арсенал" наглухо закрыл Кокорина, который, в общем-то, ничего и не сделал?
– Вот Кокорин как раз чуть-чуть подустал. Он ведь провел два матча за национальную команду с Кореей и Ираном. Это сказалось на игре против нас. А когда Александр в порядке, его очень тяжело остановить.
– Считаете Кокорина лучшим футболистом нашего чемпионата?
– Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Миодраг Божович
- Зенит СПб
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Арсенал Тула
- Дмитрий Полоз
- Олег Шатов