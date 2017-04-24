Милош Красич: "Зимой с ЦСКА рассматривали вариант с моим возвращением в Россию"

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич, сейчас выступающий за польскую "Лехию", признался, что зимой мог вернуться в состав московской команды. 32-летний серб не уверен, что это было бы хорошей идеей из-за его возраста.

– Зимой мной интересовался кипрский АПОЭЛ, – цитирует sport.pl Красича. – Еще я разговаривал с людьми из ЦСКА, рассматривали вариант с моим возвращением в Россию. Не уверен, что это было бы хорошей идеей, я уже не молод.

Напомним, хавбек выступал за московский клуб с 2004 по 2010 год, в составе "красно-синих" он дважды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также был обладателем Кубка УЕФА.