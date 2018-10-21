Михаил Левашов: "После замены Еременко у "Спартака" пропала острота"

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов после победы над "Спартаком" (3:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что самыми сложными моментами в матче для него стали эпизоды с пропущенными мячами.

- Эта победа заслуженная? Счет по игре?

- Да. Возможно, "Спартак" думает, что не заслужил поражение, но раз мы завоевали три очка, значит заслужили.

- Не показалось, что после замены Еременко "Спартак" сдал?

- Показалось. Мы даже с ребятами парой фраз перекинулись о том, что у соперника пропала острота. Тренеру виднее насколько Роман готов физически.

- Именно удар Еременко издалека в первом тайме был для вас самым сложным?

- Самыми сложными были моменты, когда я пропустил. Остальные были не сложные.

- Шансов отразить эти мячи не было?

- В первом случае не было. Защитники сработали неудачно. Не повезло – нападающий грамотно скинул мяч и он отскочил. Во втором случае мне не стоило выбрасываться. Но я надеялся, что успею накрыть мяч в момент удара. А так надо было еще немного выстоять и возможно, игрок соперника пробил бы в меня. (Елена Григорьевская)