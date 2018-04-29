Михаил Боярский: "Лучше буду болеть за "Тосно", чем за "Зенит"

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что главного тренера клуба Роберто Манчини нужно увольнять в случае непопадания в Лигу чемпионов. По словам актера, в последнее время "Тосно" вызывает у него больше симпатии, чем питерский клуб.
- Если "Зенит" не пробьется в Лигу чемпионов, сезон следует признать провальным?
- Тогда Манчини - до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за "Тосно", чем за "Зенит".
- Ничего себе...
- Да. Там хоть перспектива чувствуется. В "Тосно" люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Боярского //
Положение команд в чемпионате России по футболу
-chouan-
И это правильно:-)
20:52
Adios Amigos R...
Грустно за таких якобы болельщиков, имхо...(((
20:44
вперёд Спартак!
Съешь шляпу и надень панаму, любитель административного ресурса!
20:41
Олег Станиславович
Правильные вещи говорит! давно пора самоочиститься!
20:40
kiruhsa
МихалСергеич ! Не болей ! Будь здоров !!! :-))))))))
20:37
Carlos_Valderrama
Это он конечно погорячился.
20:33
andreichf
Нету в нем спартаковского духа
20:30
andreichf
СЛАБАК
20:30
Slim Taller
С такими болельщиками Тосно вылетит в ФНЛ.
20:29
yadkar
Миша это не первый сезон. Уже три сезона у Зенита нет никакой игры. Неужели вы не видите?
20:26
баламошка
Бомжи, присоединяйтесь к д'Артаньяну пока ещё не поздно и тогда спасётесь! А иначе все вы попадёте в Ад!!!
20:23
Lennon
Засунь усы себе в ж......!
20:22
Andrey_Veselov
П — преданность
20:19
Serenky25
Шляпа может к Колпинской ракете обратиться. Он посоветует за кого болеть.
20:16
Бронзовый Солдат
Гена Орлов уже негодует)
20:13