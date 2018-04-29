Михаил Боярский: "Лучше буду болеть за "Тосно", чем за "Зенит"

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что главного тренера клуба Роберто Манчини нужно увольнять в случае непопадания в Лигу чемпионов. По словам актера, в последнее время "Тосно" вызывает у него больше симпатии, чем питерский клуб.

- Если "Зенит" не пробьется в Лигу чемпионов, сезон следует признать провальным?

- Тогда Манчини - до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за "Тосно", чем за "Зенит".

- Ничего себе...

- Да. Там хоть перспектива чувствуется. В "Тосно" люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Боярского //

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