20:07 | Футбол — РФПЛ

Михаил Боярский: "Лучше буду болеть за "Тосно", чем за "Зенит"

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Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что главного тренера клуба Роберто Манчини нужно увольнять в случае непопадания в Лигу чемпионов. По словам актера, в последнее время "Тосно" вызывает у него больше симпатии, чем питерский клуб.

- Если "Зенит" не пробьется в Лигу чемпионов, сезон следует признать провальным?

- Тогда Манчини - до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за "Тосно", чем за "Зенит".

- Ничего себе...

- Да. Там хоть перспектива чувствуется. В "Тосно" люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Боярского //
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (14)
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-chouan-

И это правильно:-)

20:52

Adios Amigos R...

Грустно за таких якобы болельщиков, имхо...(((

20:44

вперёд Спартак!

Съешь шляпу и надень панаму, любитель административного ресурса!

20:41

Олег Станиславович

Правильные вещи говорит! давно пора самоочиститься!

20:40

kiruhsa

МихалСергеич ! Не болей ! Будь здоров !!! :-))))))))

20:37

Carlos_Valderrama

Это он конечно погорячился.

20:33

andreichf

Нету в нем спартаковского духа

20:30

andreichf

СЛАБАК

20:30

Slim Taller

С такими болельщиками Тосно вылетит в ФНЛ.

20:29

yadkar

Миша это не первый сезон. Уже три сезона у Зенита нет никакой игры. Неужели вы не видите?

20:26

баламошка

Бомжи, присоединяйтесь к д'Артаньяну пока ещё не поздно и тогда спасётесь! А иначе все вы попадёте в Ад!!!

20:23

Lennon

Засунь усы себе в ж......!

20:22

Andrey_Veselov

П — преданность

20:19

Serenky25

Шляпа может к Колпинской ракете обратиться. Он посоветует за кого болеть.

20:16

Бронзовый Солдат

Гена Орлов уже негодует)

20:13

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