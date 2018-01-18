Между Вериссимо и Максимовичем "Спартак" выбрал серба

Как стало известно "СЭ", чемпионы России отказались от идеи приобретения центрального защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо. В ходе переговоров бразильский несколько раз повышал стоимость 22-летнего футболиста, которая в итоге дошла до 10 миллионов евро.

"Спартак" переключился на другую кандидатуру на позицию в центр обороны – с высокой долей вероятности, в ближайшее время москвичи арендуют серба Николу Максимовича, правами на которого владеет "Наполи". При этом в сделку будет включена возможность первоочередного выкупа игрока после окончания аренды.

В этом сезоне у Максимовича нет постоянной практики – он выходил на поле всего в 4 официальных матчах из 30-ти. Защитник выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). До перехода в клуб из Неаполя футболист играл за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу".

В составе сборной Сербии он с 2012 года провел 19 встреч. (Вячеслав КОРОТКИН)

Вериссимо vs Максимович: защитники, которых хочет "Спартак"