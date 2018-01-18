Между Вериссимо и Максимовичем "Спартак" выбрал серба

Как стало известно "СЭ", чемпионы России отказались от идеи приобретения центрального защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо. В ходе переговоров бразильский несколько раз повышал стоимость 22-летнего футболиста, которая в итоге дошла до 10 миллионов евро.
"Спартак" переключился на другую кандидатуру на позицию в центр обороны – с высокой долей вероятности, в ближайшее время москвичи арендуют серба Николу Максимовича, правами на которого владеет "Наполи". При этом в сделку будет включена возможность первоочередного выкупа игрока после окончания аренды.
В этом сезоне у Максимовича нет постоянной практики – он выходил на поле всего в 4 официальных матчах из 30-ти. Защитник выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). До перехода в клуб из Неаполя футболист играл за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу".
В составе сборной Сербии он с 2012 года провел 19 встреч. (Вячеслав КОРОТКИН)
- Спартак (футбол)
- Сантос (футбол)
- Наполи
- Сборная Сербии (Футбол)
- Црвена Звезда (Футбол)
- Торино
- Лукас Вериссимо
sten312
Точнее -Вериссимо послал спартак.
17:20
Гаттузо Крут!!!!!!#!
свиных придурков водят за грязный пятак. Факт. Никто в этом навозе играть не хочет...просто так.
17:17
Mikvik
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Между футболом и баблом ,серб выбрал деньги.))) ///// А Муса, выбирая между Лестером и конями, выбирает футбол, конечно.
17:10
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Между футболом и баблом ,серб выбрал деньги.)))
16:45
Бу-га-га!
Поехали за Максимовичем, значит - привезут Луана. Профи, куле.)))
16:15
5555555
Остров, готов по спорить, что Роша, заиграет сильнее Промеса..))И цену , заплаченную за него, отобьёт с лихвой.))
15:58
5555555
Дрек.. А где в статье про Петковича?
15:54
Ruslan Borei
Serenky25___________ Вот и я удивился...как так то...парень чисто играет, а его монстром выставляют))
15:46
xxx5
Грамотное решение !!!
15:37
Drek
5555555 Правильный выбор. Нужно здесь и сейчас. Бразилец сырой. Серб, если вольется в коллектив, заиграет с листа. Отличное приобритение. Ток ПЛЮС, селекционерам!!! _____________________________________________________________________________________________________ Интересно, а кто такой Петкович по национальности, случайно не из Эфиопии??)))
15:36
5555555
Разбанен...уж как те хе.ро. во. , что тя не в капусте нашли, а в кукурузе..Среди дятлов...
15:36
Xen1um
Разбанен досрочно, вот это у тебя подгорело так подгорело.
15:33
5555555
Правильный выбор. Нужно здесь и сейчас. Бразилец сырой. Серб, если вольется в коллектив, заиграет с листа. Отличное приобритение. Ток ПЛЮС, селекционерам!!!
15:33
Mad Butcher
сэ опять тупит. 19 матчей за сборную Отличный вариант
15:32
shur
Если будет как Неманья Видич, то прекрасно.
15:29
snapdragon625
правильно,фасолевых куркулей нужно учить
15:26
Serenky25
Щас Вериссимо будут опять за 7 предлагать.
15:25
ЗЗ+
Главное теперь, чтобы выбранный серб тоже выбрал Спартак :))
15:23
Honest Spartak
Отлично. Бразильцы не умеют вести дела, пусть идут лесом. Защитник из серии А - это знак качества. Да и ментально серб нам ближе. Ждем официального подтверждения.
15:17