15:03 | Футбол — РФПЛ

Между Вериссимо и Максимовичем "Спартак" выбрал серба

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Как стало известно "СЭ", чемпионы России отказались от идеи приобретения центрального защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо. В ходе переговоров бразильский несколько раз повышал стоимость 22-летнего футболиста, которая в итоге дошла до 10 миллионов евро.

"Спартак" переключился на другую кандидатуру на позицию в центр обороны – с высокой долей вероятности, в ближайшее время москвичи арендуют серба Николу Максимовича, правами на которого владеет "Наполи". При этом в сделку будет включена возможность первоочередного выкупа игрока после окончания аренды.

В этом сезоне у Максимовича нет постоянной практики – он выходил на поле всего в 4 официальных матчах из 30-ти. Защитник выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). До перехода в клуб из Неаполя футболист играл за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу".

В составе сборной Сербии он с 2012 года провел 19 встреч. (Вячеслав КОРОТКИН)

Вериссимо vs Максимович: защитники, которых хочет "Спартак"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (19)
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sten312

Точнее -Вериссимо послал спартак.

17:20

Гаттузо Крут!!!!!!#!

свиных придурков водят за грязный пятак. Факт. Никто в этом навозе играть не хочет...просто так.

17:17

Mikvik

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Между футболом и баблом ,серб выбрал деньги.))) ///// А Муса, выбирая между Лестером и конями, выбирает футбол, конечно.

17:10

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Между футболом и баблом ,серб выбрал деньги.)))

16:45

Бу-га-га!

Поехали за Максимовичем, значит - привезут Луана. Профи, куле.)))

16:15

5555555

Остров, готов по спорить, что Роша, заиграет сильнее Промеса..))И цену , заплаченную за него, отобьёт с лихвой.))

15:58

5555555

Дрек.. А где в статье про Петковича?

15:54

Ruslan Borei

Serenky25___________ Вот и я удивился...как так то...парень чисто играет, а его монстром выставляют))

15:46

xxx5

Грамотное решение !!!

15:37

Drek

5555555 Правильный выбор. Нужно здесь и сейчас. Бразилец сырой. Серб, если вольется в коллектив, заиграет с листа. Отличное приобритение. Ток ПЛЮС, селекционерам!!! _____________________________________________________________________________________________________ Интересно, а кто такой Петкович по национальности, случайно не из Эфиопии??)))

15:36

5555555

Разбанен...уж как те хе.ро. во. , что тя не в капусте нашли, а в кукурузе..Среди дятлов...

15:36

Xen1um

Разбанен досрочно, вот это у тебя подгорело так подгорело.

15:33

5555555

Правильный выбор. Нужно здесь и сейчас. Бразилец сырой. Серб, если вольется в коллектив, заиграет с листа. Отличное приобритение. Ток ПЛЮС, селекционерам!!!

15:33

Mad Butcher

сэ опять тупит. 19 матчей за сборную Отличный вариант

15:32

shur

Если будет как Неманья Видич, то прекрасно.

15:29

snapdragon625

правильно,фасолевых куркулей нужно учить

15:26

Serenky25

Щас Вериссимо будут опять за 7 предлагать.

15:25

ЗЗ+

Главное теперь, чтобы выбранный серб тоже выбрал Спартак :))

15:23

Honest Spartak

Отлично. Бразильцы не умеют вести дела, пусть идут лесом. Защитник из серии А - это знак качества. Да и ментально серб нам ближе. Ждем официального подтверждения.

15:17