Массимо Каррера: "У "Спартака" не получается добиться результата, но мы продолжаем работать"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что у его команды не получается добиться результата и показать плоды проделанного на тренировках труда, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он также добавил, что все игроки находятся в хорошем состоянии.
– Сейчас очень сложный момент. У нас не получается добиться результата и показать плоды проделанного на тренировках труда, – сказал Каррера. – Но мы продолжаем работать и работать. Все в хорошем состоянии, у меня есть выбор игроков.
Матч 7-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
анти-шпрота
Успехов тебе со Спартаком, Массимо! Пусть у тебя все получится! Пускай скорее возвращаются в строй травмированные и понесшие утраты ребята, с которыми ты хорошо сработался. Для начала пожелаю, чтобы тебе укрепили состав, по крайней мере на обещанную сумму. И поменьше лжи и лени вокруг Спартака! Ты заслужил доверие и поддержку своим трудом. Спасибо тебе!
12:40