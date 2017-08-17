12:09 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "У "Спартака" не получается добиться результата, но мы продолжаем работать"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что у его команды не получается добиться результата и показать плоды проделанного на тренировках труда, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он также добавил, что все игроки находятся в хорошем состоянии.

– Сейчас очень сложный момент. У нас не получается добиться результата и показать плоды проделанного на тренировках труда, – сказал Каррера. – Но мы продолжаем работать и работать. Все в хорошем состоянии, у меня есть выбор игроков.

Матч 7-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" перед матчем с "Локо". Live из Тарасовки

 

 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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анти-шпрота

Успехов тебе со Спартаком, Массимо! Пусть у тебя все получится! Пускай скорее возвращаются в строй травмированные и понесшие утраты ребята, с которыми ты хорошо сработался. Для начала пожелаю, чтобы тебе укрепили состав, по крайней мере на обещанную сумму. И поменьше лжи и лени вокруг Спартака! Ты заслужил доверие и поддержку своим трудом. Спасибо тебе!

12:40