Массимо Каррера: "У "Спартака" не получается добиться результата, но мы продолжаем работать"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что у его команды не получается добиться результата и показать плоды проделанного на тренировках труда, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он также добавил, что все игроки находятся в хорошем состоянии.

– Сейчас очень сложный момент. У нас не получается добиться результата и показать плоды проделанного на тренировках труда, – сказал Каррера. – Но мы продолжаем работать и работать. Все в хорошем состоянии, у меня есть выбор игроков.