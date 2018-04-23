Массимо Каррера: "У меня нет вообще никаких проблем с Глушаковым. Точка"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России прокомментировал ситуацию с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым. Во встрече 26-го тура с "Уралом" хавбек был заменен, в полуфинале Кубка против "Тосно" вышел на замену в концовке, а игру с "Ахматом" провел на скамейке.
– Очень много в последнее время критикуют Глушакова. Сегодня вы оставили его в запасе...
– Глушаков не играл не потому, что он не забил пенальти с "Тосно" и не потому, что была критика в его сторону. Мы проиграли "Тосно" не из-за него. Ответственность несут все. Проиграл весь "Спартак". И давайте понимать друг друга. Иначе каждый раз, когда я выставляю тот или иной состав, вынужден буду ругаться с журналистами. Я ни на кого не смотрю по-особенному. Не являюсь другом всех игроков, но и нет того, кого я недолюбливаю. Делаю свой выбор исходя из того, что вижу в матчах и на тренировках. И я также могу ошибаться. И ошибаюсь! Много ошибаюсь. Но я совершаю эти ошибки до матча. А после них – легко говорить. Я беру на себя ответственность потому, что я главный тренер. Но прекратите каждый раз после поражений начинать говорить о слухах, проблемах, конфликтах и прочих. Нет никаких проблем! Можно выигрывать, а можно проигрывать.
У меня нет вообще никаких проблем с Глушаковым. Это просто тактический выбор. Точка.
– Что увидели положительного в этом матче?
– Реакцию команды, но слишком поздно. И доволен тем, что вернулся Тимофеев, который готов играть. (Михаил ГОНЧАРОВ)
tigana.1982
Последние комментарии психически здоровые люди писали!? Бредовее давно ничего не читал.
22:23 23 апреля
henri71
Команда сливает тренера, что еще непонятно? Они играть не хотят.
22:11 23 апреля
Валерий Милан-Монако
Неужели кому то невидно что происходит со Спартаком?((Какая то карусель составом(((Каждый матч с новым составом или те игроки(кто отыграл ужасно не первую игру и находится в ужасающем состоянии выходит снова в старте((( Даже у топовых команд(где имеются два равноценных состава) есть стартовый наигранный с небольшими изменениями по ходу матча.. В игре не разбериха(без идеи(без мысли( без тактики на игру(без наигранных комбинаций(чтоб взламывать труднопроходимую оборону((Чем они занимаются на тренировке?(( Вместо того(чтобы брать Кубок России они ....Вместо того чтобы выигрывать чемпионат....(( Что это было?((( Перед вами были все двери открыты(называется бери не хочу( Как такое возможно(когда у тебя самый лучший календарь "среди конкурентов"( вы..... когда осталась Тосно и другой слабачек и трофей в кармане( Что это?((((( Я считаю(что КАРРЕРА поплыл( команда выходит на игру без вольно(( без азарта((( и это уже не первый раз((( в начале чемпионата было тоже самое(( Похоже Каррере нравится терять нити управления или он просто не умеет руководить или дирижировать и держать в определенном тонусе игроков(( Судите сами( игроки( полагаю, сами не знают что ожидать от тренера( как перчатки меняет схему и футболистов(( Кто назовет мне из специалистов уверенно стартовый состав Спартака на игру?(( НИКТО(((( Это называется беспредел от КАРРЕРЫ((
22:07 23 апреля
waleriy
Каррера ходит под глушаком и это надо признать опг никто не отменял. Надо гнать опг и карреру.Бывший защитник, а защита самая худшая в лиге
22:06 23 апреля
Jean4
Никакой точки не будет. Эти кровососы журналистские будут тебя долбить до тех пор пока не будет результата.
22:04 23 апреля
Kasymus
У вас у обоих больше нет проблем. Компенсация покроет душевные раны от увольнения...
22:01 23 апреля