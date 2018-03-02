Массимо Каррера: "Хотел подписать Головина и Мариу Фернандеса"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что хотел бы видеть в своей команде футболистов ЦСКА Мариу Фернандеса и Александра Головина. По мнению итальянского специалиста, эти игроки в ближайшее могут перебраться в европейский чемпионат.

– Российская премьер-лига очень ценна и качественна, – приводит RMC слова Карреры. – Это понимаешь сразу.

– Кто из игроков российской премьер-лиги имеет наибольшие шансы на переезд в Европу?

– Выделю полузащитников Фернандеса и Головина, правого защитника и полузащитника ЦСКА. Сам пытался их подписать, но это невозможно.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего Мариу Фернандеса пять голевых передач в 30 играх за ЦСКА во всех турнирах. 21-летний Головин забил три мяча и сделал три передачи в 29 матчах за армейцев.