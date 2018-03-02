Массимо Каррера: "Хотел подписать Головина и Мариу Фернандеса"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что хотел бы видеть в своей команде футболистов ЦСКА Мариу Фернандеса и Александра Головина. По мнению итальянского специалиста, эти игроки в ближайшее могут перебраться в европейский чемпионат.
– Российская премьер-лига очень ценна и качественна, – приводит RMC слова Карреры. – Это понимаешь сразу.
– Кто из игроков российской премьер-лиги имеет наибольшие шансы на переезд в Европу?
– Выделю полузащитников Фернандеса и Головина, правого защитника и полузащитника ЦСКА. Сам пытался их подписать, но это невозможно.
В нынешнем сезоне на счету 26-летнего Мариу Фернандеса пять голевых передач в 30 играх за ЦСКА во всех турнирах. 21-летний Головин забил три мяча и сделал три передачи в 29 матчах за армейцев.
вэняляйнэн
В, как бы, городе Тосно жителей меньше 40000. Если 80000000 евриков да им. Тогда заметно.
13:43
клад555
Гаттузо ДваждыТуп !!!!Ты трижды туп...до таких игроков вам как до Китая...ну как тебе привыкать...
13:07
Островзаячий
Я не пойму, что Каррера Фулю вообще не читает. Пренебрегает главным экспертом по этому игроку. Хорошо, что у Карреры нет возможности совершить роковую ошибку. А то будет как с Петковичем.
12:19
ravilius777
"сам пытался их подписать, но это невозможно" наивная простота или пытается распродать конкурента?? мол обратите внимание, их давно пора купить) макаронник с неграми, что Спартаком зовётся) ахх
12:15
merniloskut
Грядёт большая распродажа! Имущество пойдёт с торгов; И стадион, хоть лажа-лажой, Да пара кляч из стойбища врагов!)))
11:44
Al Rains
Адурица надо было))
11:27
Serenky25
zent__Это одно и тоже. Аффилированные структуры.
10:51
zent
Причём здесь ВТБ? Стадион строил ВЭБ.
10:46
Serenky25
Бу-га-га!___ Ну я шутканул конечно. Я за то что бы ЦСКА и другие клубы только мощь набирали. Но меня настораживает ситуация вокруг ЦСКА. Особенно после того как ВТБ (сиречь гос-во) отобрали бизнес у Галицкого. Гинер построил стадион. Вот ему за это большое спасибо. Но он влез в долги...и взял их у всех известных нам "честных бизнесменов". даже Арену в их честь назвал. Теперь смотрите. Пример Динамо ничему никого не научил? Кто там все забрал? А у Галицкого? А к кому придут теперь?
10:31
Бу-га-га!
Тушинский мечтатель.
10:19
Serenky25
Подпишем. Скоро ВТБ придет к ГВК забирать проценты по кредиту.
10:07