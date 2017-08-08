Маркович забил первый гол "СКА-Хабаровск" в премьер-лиге

Нападающий "СКА-Хабаровск" Мирослав Маркович открыл счет в матче 5-го тура чемпионата России против "Анжи". Руслан Корян в быстрой атаке отдал передачу на серба, который вошел в штрафную и пробил верхом над вратарем махачкалинцев Алексеем Солосиным. Этот гол стал первым в истории клуба в высшем дивизионе отечественного футбола.
1-ЫЙ Г⚽⚽⚽⚽⚽Л В РФПЛ! @fcska #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #СКААнжи 1:0 68' Мирослав Маркович pic.twitter.com/TYEVWkSI1s– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 8 августа 2017 г.
либеральный буддист
А почему нет пенальти? Ребята в желтом не только гол заработали, но еще и пенальти. Или это слишком дорого, и позволить себе это могут только столичные клубы?
12:50