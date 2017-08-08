12:29 | Футбол — РФПЛ

Маркович забил первый гол "СКА-Хабаровск" в премьер-лиге

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Нападающий "СКА-Хабаровск" Мирослав Маркович открыл счет в матче 5-го тура чемпионата России против "Анжи". Руслан Корян в быстрой атаке отдал передачу на серба, который вошел в штрафную и пробил верхом над вратарем махачкалинцев Алексеем СолосинымЭтот гол стал первым в истории клуба в высшем дивизионе отечественного футбола.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи"

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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либеральный буддист

А почему нет пенальти? Ребята в желтом не только гол заработали, но еще и пенальти. Или это слишком дорого, и позволить себе это могут только столичные клубы?

12:50