Марко Симич: "Может, Медведев накроет поляну игрокам "Ростова"

Защитник "Ростова" Марко Симич после матча 26-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) отметил, что пока не знает характер полученного повреждения, которое не позволило доиграть первый тайм. Кроме того, черногорец подчеркнул, что команда будет ждать от вратаря команды Никиты Медведева накрытого стола. 22-летний россиянин побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999/2000. Медведев не позволяет соперникам отличиться уже 940 минут.

– Вы уже три матча играете в основном составе. Удалось освоиться?

– Думаю, да. В "Ростове" очень организованный футбол, которому сложно противодействовать. Неудивительно, что нам давно не забивали. Очень рады победе.

– Третья победа подряд означает, что команда в хорошей форме?

– Всегда есть над чем работать, но лучше, когда это на фоне побед.

– Будете отмечать рекорд Медведева?

– Будем, конечно, но еще не решали, где и как. Может, он нам поляну накроет.

– Что за травма у вас?

– Завтра или послезавтра будет обследование. Пока рано что-то говорить. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"

Медведев побил рекорд Нигматуллина