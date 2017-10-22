Марио Балотелли: "Манчини в "Зените" - это бесполезная трата времени"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не поддержал решение Роберто Манчини возглавить "Зенит". Форвард в интервью итальянскому комику Дамиано Эр Файне назвал переезд в Россию бесполезной тратой времени.

- Манчини в "Зените" - это бесполезная трата времени. Там играет Кришито? А при чем тут это? Манчини в России – это бесполезная трата времени, - сказал Балотелли.

Напомним, Балотелли выступал под руководством Манчини в "Интере" и "Манчестер Сити". 52-летний специалист летом этого года принял "Зенит". Клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место в чемпионате России, в активе сине-бело-голубых 28 очков в 13 матчах.