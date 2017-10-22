Марио Балотелли: "Манчини в "Зените" - это бесполезная трата времени"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не поддержал решение Роберто Манчини возглавить "Зенит". Форвард в интервью итальянскому комику Дамиано Эр Файне назвал переезд в Россию бесполезной тратой времени.
- Манчини в "Зените" - это бесполезная трата времени. Там играет Кришито? А при чем тут это? Манчини в России – это бесполезная трата времени, - сказал Балотелли.
Напомним, Балотелли выступал под руководством Манчини в "Интере" и "Манчестер Сити". 52-летний специалист летом этого года принял "Зенит". Клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место в чемпионате России, в активе сине-бело-голубых 28 очков в 13 матчах.
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/DamianoErFaina/videos/1697870333610786/
Вопреки
Для Манчини главное получить газпромовские миллионы и обеспечить себе и своим многочисленным родственникам безбедную жизнь на много поколений вперед - на спортивную карьеру он уже давно наплевал. Сколько таких "великих" тренеров прошли через "Зенит" и где они ныне проявили себя ? В Питере деградируют не только игроки, продавая свою честь за бабло сначала в Газпроме, а потом в Китай, но и тренеры... По-этому решение макаронника всем понятно - бодаться в Англии или Италии за титулы слишком тяжело и не соразмеримо с маленькими зарплатами... А в России все наоборот. Грустно, уважаемые, смотреть на то, как российские денежки утекают в карманы залетных временников, плевавших на проблемы российского футбола.
11:11
Serenky25
Научить мартышку разговаривать! Вот напрасно потраченное время.
11:09
Патриот Сибири
serzheo, он хоть и "масай", но хоть что-то из себя представляет. А ты-то вообще кто? Чем полезен? :) Живешь чужими достижениями и считаешь себя великим, потому что болеешь за нужную команду. Считаешь, что тебе кто-то должен быть благодарен. Вот, что действительно смешно )))
11:07
Гетеродин
Чушь какую-то сморозил и дальше пошёл.
11:06
zvovs
Стать миллиардером не лишняя трата времени.
10:55
Gordon
Прав. Хоть и дебил. Манчини в "Зените", Липпи в Китае и тому подобная муть.
10:55
sidnet78
МАРИО БАЛОТЕЛЛИ в футболе-бесполезная абизяна
10:48
serzheo
,
10:47
avu1956
Дебил в очередной раз перднул.
10:47
serzheo
Сказал разболтанный масай из заштатной Ниццы. ))))
10:47
Иванушка
Италия в России 2018 – это бесполезная трата времени. Хотя вообще причем тут Балотелли?
10:45
Бармалей3000
Переезд в Ниццу - это бесполезная трата времени!!! Разве что отдых не плохой - тепло, море!!!
10:40