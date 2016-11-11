Мануэл Фернандеш: "На Euro-2016 Португалии повезло"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" признался, что не думает о возвращении в сборную Португалии. Хавбек отметил, что объективно оценивает победу португальцев на Euro-2016.

– Удивились победе сборной Португалии на европейском первенстве?

– Конечно. Надо реально смотреть на вещи. Ей, безусловно, повезло. Но фактор удачи очень важен. Поколение Фигу и Руя Кошты было, по-моему, сильнее, но оно не смогло выиграть в 2004 году домашний чемпионат Европы.

– У вас был конфликт с бывшим тренером сборной Паулу Бенту. А какие отношения сложились с Фернанду Сантушем?

– Полагаю, что хорошие. Десять лет назад он был моим тренером в "Бенфике", и мы с уважением относились друг к другу. С Паулу Бенту – другое дело. Случались разногласия, я возражал тренеру. Это стоило мне пропуска Euro-2012.

– Рассчитываете на возвращение в сборную?

– Такой цели у меня нет. У Фернанду Сантуша весьма молодая команда, она выиграла чемпионат Европы, на родине игроки стали героями. Состав почти не будет претерпевать изменений. Если пригласят – хорошо, нет – неважно. (Александр ПРОСВЕТОВ)