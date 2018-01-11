Максим Беляев: "Приятно, когда тобой интересуется "Зенит", но на сегодня я игрок "Арсенала"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев рассказал, что ему приятно внимание со стороны "Зенита". Однако игрок не захотел отвечать на вопрос, хотел бы он поиграть в петербургской команде.
В среду "СЭ" стало известно, что "Зенит" сделал предложение тулякам по 26-летнему защитнику. Помимо определенной суммы за трансфер питерцы предлагают "оружейникам" Ивана Новосельцева, который не проходит в состав сине-бело-голубых.
-У меня нет информации про предложение от "Зенита", – сказал Беляев.
- Но вам приятно такое внимание от петербургского клуба?
- Конечно, приятно, когда тобой интересуется "Зенит". Скажите, какому футболисту не было бы приятно? Но на сегодня я игрок "Арсенала".
- Хотели бы поиграть в "Зените"?
- Не хочется отвечать на такой вопрос.
- Летом вы продлили контракт с клубом. До какого года он рассчитан?
- Не буду раскрывать детали. Давайте немножко подождем.
В нынешнем сезоне Беляев провел за туляков 19 матчей и забил один гол. (Павел ГУРЕВИЧ)