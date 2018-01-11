Максим Беляев: "Приятно, когда тобой интересуется "Зенит", но на сегодня я игрок "Арсенала"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев рассказал, что ему приятно внимание со стороны "Зенита". Однако игрок не захотел отвечать на вопрос, хотел бы он поиграть в петербургской команде.

В среду "СЭ" стало известно, что "Зенит" сделал предложение тулякам по 26-летнему защитнику. Помимо определенной суммы за трансфер питерцы предлагают "оружейникам" Ивана Новосельцева, который не проходит в состав сине-бело-голубых.

-У меня нет информации про предложение от "Зенита", – сказал Беляев.

- Но вам приятно такое внимание от петербургского клуба?

- Конечно, приятно, когда тобой интересуется "Зенит". Скажите, какому футболисту не было бы приятно? Но на сегодня я игрок "Арсенала".

- Хотели бы поиграть в "Зените"?

- Не хочется отвечать на такой вопрос.

- Летом вы продлили контракт с клубом. До какого года он рассчитан?

- Не буду раскрывать детали. Давайте немножко подождем.

В нынешнем сезоне Беляев провел за туляков 19 матчей и забил один гол. (Павел ГУРЕВИЧ)