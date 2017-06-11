Макеев и Молло могут перейти в "Ростов"

По информации "СЭ", "Ростов" в летнее трансферное окно проявляет интерес к группе игроков "Зенита". К дончанам могут присоединиться Ибрагим Цаллагов, Роберт Мак, Маурисиу, Артур Юсупов и Йоан Молло. Кроме того, клуб может пополниться Евгением Макеевым из "Ростова" и Эльмиром Набиуллиным из "Рубина".
В минувшем сезоне "Ростов" занял шестое место в турнирной таблице и не попал в еврокубки.
Напомним, что этим летом "Ростов" покинул вице-президент и тренер Курбан Бердыев, возглавивший "Рубин", а также ряд футболистов. Кристиан Нобоа и Денис Терентьев перейдут в "Зенит", а Владимир Гранат - к Бердыеву в "Рубин". Кроме того, не были продлены контракты с Никитой Медведевым, Сосланом Джанаевым и Сесаром Навасом. Новым наставником команды стал Леонид Кучук. (Сергей ЕГОРОВ)
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Сослан Джанаев (футбол)
- Ростов
- Кристиан Нобоа
- Евгений Макеев
- Владимир Гранат
- Маурисиу Жозе да Силвейра
- Зенит СПб
- Ибрагим Цаллагов
- Леонид Кучук
- Сесар Навас
- Артур Юсупов (футбол)
- Денис Терентьев
- Эльмир Набиуллин
- Йоан Молло
- Роберт Мак
- Никита Медведев
shpasic
небольшая зарплата в Зените? ну, не смешите)) Мак и Юсупов имеют хорошие контракты.
11:09
randomandalice
Кроме того, клуб может пополниться Евгением Макеевым из "Ростова". Сам у себя купит?
11:08
Alexandr_36_Zenit1925
shpasic, у этих выше перечисленных, не большая зарплата.
10:59
shpasic
откуда у них деньги на зарплату игроков Зенита?)
10:49