Макеев и Молло могут перейти в "Ростов"

По информации "СЭ", "Ростов" в летнее трансферное окно проявляет интерес к группе игроков "Зенита". К дончанам могут присоединиться Ибрагим Цаллагов, Роберт Мак, Маурисиу, Артур Юсупов и Йоан Молло. Кроме того, клуб может пополниться Евгением Макеевым из "Ростова" и Эльмиром Набиуллиным из "Рубина".

В минувшем сезоне "Ростов" занял шестое место в турнирной таблице и не попал в еврокубки.

Напомним, что этим летом "Ростов" покинул вице-президент и тренер Курбан Бердыев, возглавивший "Рубин", а также ряд футболистов. Кристиан Нобоа и Денис Терентьев перейдут в "Зенит", а Владимир Гранат - к Бердыеву в "Рубин". Кроме того, не были продлены контракты с Никитой Медведевым, Сосланом Джанаевым и Сесаром Навасом. Новым наставником команды стал Леонид Кучук. (Сергей ЕГОРОВ)