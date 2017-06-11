10:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Макеев и Молло могут перейти в "Ростов"

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По информации "СЭ", "Ростов" в летнее трансферное окно проявляет интерес к группе игроков "Зенита". К дончанам могут присоединиться Ибрагим Цаллагов, Роберт Мак, Маурисиу, Артур Юсупов и Йоан Молло. Кроме того, клуб может пополниться Евгением Макеевым из "Ростова" и Эльмиром Набиуллиным из "Рубина"

В минувшем сезоне "Ростов" занял шестое место в турнирной таблице и не попал в еврокубки.

Напомним, что этим летом "Ростов" покинул вице-президент и тренер Курбан Бердыев, возглавивший "Рубин", а также ряд футболистов. Кристиан Нобоа и Денис Терентьев перейдут в "Зенит", а Владимир Гранат - к Бердыеву в "Рубин". Кроме того, не были продлены контракты с Никитой Медведевым, Сосланом Джанаевым и Сесаром Навасом. Новым наставником команды стал Леонид Кучук. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

небольшая зарплата в Зените? ну, не смешите)) Мак и Юсупов имеют хорошие контракты.

11:09

randomandalice

Кроме того, клуб может пополниться Евгением Макеевым из "Ростова". Сам у себя купит?

11:08

Alexandr_36_Zenit1925

shpasic, у этих выше перечисленных, не большая зарплата.

10:59

shpasic

откуда у них деньги на зарплату игроков Зенита?)

10:49