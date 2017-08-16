Лука Джорджевич: "Когда узнал, что меня хочет Божович, долго не думал"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич в интервью пресс-службе клуба отметил, что не было проблем с адаптацией в новой команде. Он подчеркнул, что считает главного тренера "канониров" Миодрага Божовича отличным специалистом.

– Вы в "Арсенале" меньше месяца. Успели освоиться?

– Меня хорошо приняли команда и персонал. Вижу, что каждый стремится помочь мне адаптироваться. Так что нет никаких проблем. Несколько дней назад я обустроился в бытовом плане, клуб помог найти жилье. Так что теперь могу думать только о футболе.

– Кого раньше знали в "Арсенале"?

– Имена нескольких футболистов были на слуху по телевизионным трансляциям. Горана Чаушича знал, потому что он из Сербии. Естественно, главного тренера мне тоже не нужно было представлять. Миодраг Божович весьма популярен на моей родине. Он хороший человек и отличный тренер.

– Какими словами он вас приветствовал в тульской команде?

– Каких-то особенных приветствий не было. Когда приглашают нападающего, первая мысль такая: форвард должен забивать и помогать команде набирать очки. Когда узнал, что Божович хочет пригласить в свою команду, долго над этим вариантом не думал.

– Вы взяли номер 18, который в "Арсенале" принадлежал вашему соотечественнику Кашчелану.

– Младен хорошо известен в Черногории, выступал за сборную. Отношусь к нему с большим уважением. Что касается игрового номера, то мне нравится девятка, но она была занята. Выбрал восемнадцатый номер, потому что 1 и 8 в сумме дают 9.