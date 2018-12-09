Луиз Адриану: "Спартак" будет бороться за чемпионство"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану после победы над "Анжи" (3:0) в матче 17-го тура премьер-лиги заявил, что команда будет бороться за чемпионство. Красно-белые пока занимают 4-е место, отставая от лидирующего "Зенита", у которого матч в запасе, на 6 очков.

– "Спартак" показал прогресс в последних матчах, – цитирует Луиза Адриану Globo Esporte. – Рад, что забиваю и тем самым помогаю. У нас хороший отрезок, нужно использовать его для дальнейшего прогресса.

Мы можем побороться за чемпионство и будем это делать, однако нужно идти постепенно, от игры к игре. С "Анжи" получилось навязать свою игру, несмотря на то, что встреча была в гостях. Это была важная победа.