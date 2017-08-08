Луиз Адриану и Игорь Смольников прибыли на заседание КДК РФС

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) на полчаса раньше начала мероприятия. Следом в Дом футбола на Таганке зашел и защитник "Зенита" Игорь Смольников.

Напомним, встреча "Зенит" - "Спартак" состоялась в воскресенье и закончилась победой петербуржцев со счетом 5:1. В концовке встречи арбитр удалил Адриану и Смольникова за потасовку. КДК сегодня рассмотрит оба удаления, игроки приглашены на заседание. (Павел ГУРЕВИЧ)