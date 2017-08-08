Луиз Адриану и Игорь Смольников прибыли на заседание КДК РФС

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) на полчаса раньше начала мероприятия. Следом в Дом футбола на Таганке зашел и защитник "Зенита" Игорь Смольников.
Напомним, встреча "Зенит" - "Спартак" состоялась в воскресенье и закончилась победой петербуржцев со счетом 5:1. В концовке встречи арбитр удалил Адриану и Смольникова за потасовку. КДК сегодня рассмотрит оба удаления, игроки приглашены на заседание. (Павел ГУРЕВИЧ)
Луис Адриану прибыл на КДК даже на полчаса раньше. Впервые раз на моей памяти, чтобы игрок приходил настолько раньше. Хочет сыграть с ЦСКА pic.twitter.com/IK7Ig92exI– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 8 августа 2017 г.
И Смольников следом! Пунктуальные игроки pic.twitter.com/q51w9AwBlE– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 8 августа 2017 г.
серж семенович
old grumbler серж семенович смолтникова расстрелять вместе с фурсенко и сосанием ...адриану грамоту ...можно медаль за самоотверженность................................ вам обоим орден горбатого за скудоумие... ===========================не ходи за мною не ходи ... у тебя гранитный камушек внутри ... старичек ..я тебе все ответил в той ветке ..где ты навонял...
16:25
О.М.С.Б.О.Н.
Раз чухонцу так хочется, дать ему ещё пару "лещей" на заседании в дополнение к уже полученным в матче, и опустить обратно в болото.
15:43
zema1905
Смольников провокатор еще тот.
15:19
PiratDen
Смольников за себя ответил, Адриану его с локтя прилично убрал... при чем намеренно, это были видно! однако повторов не было почему то и судья внезапно ослеп. Там прямая красная должна была быть.
15:13
Черный Плащ™
Смольников вписался в эту разборку потому, что за 10 секунд до этого получил намеренный удар локтем в лицо от Адриану. Это четко видно пыло и по ТВ и с трибуны, но Вилков промолчал.
15:03
old grumbler
серж семенович смолтникова расстрелять вместе с фурсенко и сосанием ...адриану грамоту ...можно медаль за самоотверженность................................ вам обоим орден горбатого за скудоумие...
15:01
SS-1525-Sergey
Если бы Безбородов поступил бы принципиально в матче на СК, то у КДК было бы достаточно оснований наказать подленького игрока жестче.
14:49
Jean4
Pleafant, Терентьев боюсь от дуновения ветра упадет, какой ему Адриано.)))
14:08
Pleafant
Смольников влез в чужую разборку.Тереньтьев должен был дать сам ответку по зубам Адриану,вообще,очень хамоватому парнишке.
13:55
SIZ170
..... сомневаюсь, что отделаются *одноматчевой*.....
13:53