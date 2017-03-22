"Локомотиву" принесли извинения

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Локомотива", информагентство ТАСС принесло официальные извинения клубу за распространение недостоверной информации репортером в эфире радиостанции "Спорт FM".

– Извинения приняты руководством клуба. В дальнейшем мы надеемся на плодотворное сотрудничество с агентством, – заявили в пресс-службе железнодорожников.

Напомним, что 20 марта в эфире радиостанции представитель агентства заявил, что "Локомотив" получил финансовое вознаграждение от "Зенита" за ничью со "Спартаком" (1:1), а именно прозвучали следующие слова: "Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком", деньги на счет игроков и тренеров "Локомотива" уже упали".

"Локо" и "Зенит" сделали громкие заявления