20:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотиву" принесли извинения

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Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Локомотива", информагентство ТАСС принесло официальные извинения клубу за распространение недостоверной информации репортером в эфире радиостанции "Спорт FM".

– Извинения приняты руководством клуба. В дальнейшем мы надеемся на плодотворное сотрудничество с агентством, – заявили в пресс-службе железнодорожников.

Напомним, что 20 марта в эфире радиостанции представитель агентства заявил, что "Локомотив" получил финансовое вознаграждение от "Зенита" за ничью со "Спартаком" (1:1), а именно прозвучали следующие слова: "Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком", деньги на счет игроков и тренеров "Локомотива" уже упали".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

ТАСС перед кем извинился? Перед вшивой локой?... Странно...

21:00

shpasic

не нашёл на сайте ТАСС извинений. они смской прислали что ли?

20:56

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