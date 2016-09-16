"Локомотив" готовит концерт перед матчем с "Уфой"

Перед матчем 7-го тура "Локомотив" – "Уфа" болельщиков железнодорожников ждет праздничная программа, посвященная открытию Московского Центрального кольца и станции "Локомотив".

По случаю открытия МЦК и станции на матч приглашены железнодорожники, участвовавшие в строительстве.

Территория стадиона откроется для болельщиков за три часа до начала матча. Сейчас идут последние приготовления концертной сцены, которая расположена рядом с входом на стадион, сообщает пресс-служба "Локомотива".

Как сообщили в пресс-службе ФК "Локомотив", перед матчем состоится концерт с участием групп OctoberSun, МОСБРАС и "Демарш". Последняя известна своими композициями о футболе и "Локомотиве".

Для болельщиков будут подготовлены развлекательные площадки: для детского футбольного мастер-класса, шатер для настольных игр, детский батут, паровоз с вагонами для детей, различные аттракционы и множество других сюрпризов для болельщиков.

Сообщается, что игроки "Локомотива" и "Уфы" выйдут на поле в сопровождении детей строителей МЦК.