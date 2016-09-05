Леонид Слуцкий: "Панченко - сильный игрок, а для ФНЛ вообще король"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не удивлен результативностью Кирилла Панченко в составе "Динамо". Форвард, арендованный бело-голубыми у красно-синих, забил уже 9 мячей.

В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

- Мы даже не сомневались, что Паня будет много забивать. Это сильный игрок основной обоймы ЦСКА. А для ФНЛ он вообще король. Когда обсуждали, сколько он может забить за "Динамо", версии начинались от 20 мячей. (Филипп ПАПЕНКОВ)