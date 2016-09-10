Леонид Слуцкий: "На новом стадионе ЦСКА обязан играть лучше"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед матчем 6-го тура РФПЛ с "Тереком", рассказал о своих эмоциях от нового стадиона. Матч ЦСКА – "Терек" станет первой официальной игрой на "Арене ЦСКА".

– Официальный матч нельзя сравнивать с товарищеским, который был здесь с "Торпедо". Ощущения от пребывания на стадионе самые замечательные, – сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Открытие нового стадиона накладывает определенную ответственность. ЦСКА теперь обязан играть значительно лучше. Надеюсь, что болельщики теперь всегда будут заполнять трибуны. Были проблемы с составом, но сейчас травмированных нет.