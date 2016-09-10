Леонид Слуцкий: "На новом стадионе ЦСКА обязан играть лучше"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед матчем 6-го тура РФПЛ с "Тереком", рассказал о своих эмоциях от нового стадиона. Матч ЦСКА – "Терек" станет первой официальной игрой на "Арене ЦСКА".
– Официальный матч нельзя сравнивать с товарищеским, который был здесь с "Торпедо". Ощущения от пребывания на стадионе самые замечательные, – сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Открытие нового стадиона накладывает определенную ответственность. ЦСКА теперь обязан играть значительно лучше. Надеюсь, что болельщики теперь всегда будут заполнять трибуны. Были проблемы с составом, но сейчас травмированных нет.
Крым наш!
Страна у нас не футбольная и не спортивная, так что всем будет пофиг - выиграете вы или проиграете. Лучше в театр сходить или в кино, там и то больше страсти, чем на вашем матче...
20:34