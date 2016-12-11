Леонид Слуцкий: "Мне хамил болельщик, который обещал купить бегемота"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью обозревателю "СЭ" Юрию ГОЛЫШАКУ рассказал о подробностях конфликта с болельщиком армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), проходившего в Лондоне.
– Вся страна задается вопросами – что должен был сказать тот человек с трибуны, чтоб вы так полыхнули?
– Вот это единственная тема про ЦСКА, о которой могу говорить. Как раз про этого человека. Его фамилия Маликов, кличка Микамо. Считает себя VIP-болельщиком, который якобы многое делает для клуба. На каком-то этапе был его спонсором. Когда-то перечислил школе три миллиона – за что ему огромное спасибо. Считает, что вправе критиковать тренеров, оценивать внутреннюю жизнь клуба, вступать в открытое противоборство с тренерским составом, с руководителями.
К сожалению, сегодня многие люди могут быть услышанными. Потому что есть интернет, есть возможность подойти где-то на трибуне близко. Он на протяжении многих лет неоднократно ко мне обращался с хамскими заявлениями. Это тот болельщик, который обещал купить бегемота, знаменитая история…
CSKA manager Leonid Slutsky trying to fight a fan after tonight's game 👀#CSKA #Spurs #UCL at #Wembley @PFCCSKA_en @AddictedtoSpurs pic.twitter.com/wKwe6VRIVT– Lewis Mc (@lewismcclymont) 7 December 2016
spetrov
...А в принципе я считаю, молчал бы он про это дело, было бы лучше для всех. Но порисоваться не терпелось.
00:11
П_о_в_а_р
CanagliaVova VIP-быдло ---------------------------------- Бгг.)) Высоконравственный интеллектуал.))
00:10
spetrov
CanagliaVova, вы с Ко, как всегда, судите по себе. На всякий случай, этот человек на свои средства снимал фильм на 100-летие ЦСКА и проталкивал его на телевидение, когда клуб даже не почесался об этом.
00:04
Thergothon
дайте сразу полное интервю... задолбали дробить на куски
00:01
spetrov
Если меня не подводит память, там и зоопарк-то возник на втором этапе. Изначально речь вроде бы шла про подарить лично. Но не каждый зоопарк будет рад такому подарку. В московском зоопарке бегемотов вообще нет (и не было на тот момент). Соответственно, эквивалент суммы был перечислен в футбольную школу ЦСКА. Так что свои обещания перед тренером Михаил, считаю, выполнил. Тем более что финансовых проблем не испытывает. Леонид Викторович же хотел именно бегемота, причем почему-то не к себе домой.
23:59 11 декабря
CanagliaVova
VIP-быдло
23:51 11 декабря
shpasic
и чё? работать надо, а не выяснять, где там кто хамил на трибунах. а то в группе среди противников ни одного чемпиона, а они последнее место занимают.
23:48 11 декабря
П_о_в_а_р
Это тот болельщик, который обещал купить бегемота, знаменитая история… --------------------- Бугага.))
23:48 11 декабря
П_о_в_а_р
К сожалению, сегодня многие люди могут быть услышанными. --------------------- Ох ты ж как недемакратичненька.)) Леонид Викторович, да вы шо такое гутарите?)
23:47 11 декабря